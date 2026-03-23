Tιμές από €70,000

Μια μοναδική ευκαιρία για εξοχική κατοικία ή επενδυτικό ακίνητο με θέα τη θάλασσα!

Στο Λατσί, μία από τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες της Κύπρου με ανεμπόδιστη θέα προς τον κόλπο της Χρυσοχούς, η Gordian ανακοινώνει την πώληση 17 εξοχικών διαμερισμάτων, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €70,000.

Το Λατσί, με τις παραθαλάσσιες ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα μπαρ του, συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία και την υψηλή ποιότητα ζωής. Γνωστό για τις παρθένες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων του, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια αυθεντική εμπειρία ζωής δίπλα στη θάλασσα.

Σε κοντινή απόσταση από τη χερσόνησο του Ακάμα, τα νέα ακίνητα της Gordian προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό άνεσης και προνομιακής τοποθεσίας, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ιδιοκατοίκηση, εξοχική κατοικία ή επενδυτική αξιοποίηση.

Η Gordian διαθέτει προς πώληση στούντιο και διαμερίσματα ενός ή δύο υπνοδωματίων, μερικά από τα οποία προσφέρουν και το προνόμιο ιδιωτικής πισίνας ή εξωτερικού τζακούζι. Όλα τα διαμερίσματα διατίθενται πλήρως επιπλωμένα.

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα δεν διαθέτουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας πώλησης και αγοράς, η οποία θα κατατεθεί στο Κτηματολόγιο. Μερικές επιλογές βρίσκονται παρακάτω:

Στούντιο με τιμές που ξεκινούν από €70,000

Η Gordian προσφέρει 4 διαφορετικές επιλογές για studio. Όλα διαθέτουν ενιαίο χώρο με κουζίνα, καθιστικό, διπλό κρεβάτι και μπάνιο με τουαλέτα και είναι πλήρως επιπλωμένα.

Στούντιο με εξωτερικό τζακούζι (Aρ. Αναφοράς 9690) 28 τ.μ. + 4 τ.μ. βεράντες + 14 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €70,000. Δες όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Στούντιο (Αρ. Αναφοράς 9352) 28 τ.μ. + 4 τ.μ. βεράντες + 14 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €72,000. Δες όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Στούντιο με πισίνα (Αρ. Αναφοράς 9351) 47 τ.μ. + 18 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €100,000. Δες όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Στούντιο με πισίνα (Αρ. Αναφοράς 9694) 48 τ.μ. + 22 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €104,000. Δες όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου με εξωτερικό τζακούζι, ή χωρίς, από μόνο €96,000.

Προσφέρονται προς πώληση 8 διαφορετικού τύπου διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου. Σε όλα η διαρρύθμιση περιλαμβάνει ενιαίο χώρο κουζίνας και καθιστικού, ένα υπνοδωμάτιο και μπάνιο με τουαλέτα.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (Αρ. Αναφοράς 9699) 47 τ.μ. + 9 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €96,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με θέα στη θάλασσα (Αρ. Αναφοράς 9700) 45 τ.μ. + 9 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €100,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με θέα στη θάλασσα (Αρ. Αναφοράς 9701) 45 τ.μ. + 9 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €100,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με τζακούζι (Αρ. Αναφοράς 9692) 47 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 20 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €103,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (Αρ. Αναφοράς 9693) 47 τ.μ. + 7 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €106,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με τζακούζι (Aρ. Αναφοράς 9698) 45 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 14 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €108,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με τζακούζι (Αρ. Αναφοράς 9697) 47 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 10 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €109,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με τζακούζι (Αρ. Αναφοράς 9353) 47 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 11 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι, €112,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτικές πισίνες από €129,000

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα (Aρ. Αναφοράς 9689) 56 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 13 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €129,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα (Aρ. Αναφοράς 9691) 56 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 22 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €129,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα (Aρ. Αναφοράς 9695) 56 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 31 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €135,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα (Aρ. Αναφοράς 9696) 56 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 20 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €135,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα (Aρ. Αναφοράς 9356) 56 τ.μ. + 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες + 14 τ.μ. ακάλυπτοι χώροι. €140,000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.