45+ Μοναδικές Ευκαιρίες από την Altia σε όλη την Κύπρο

Η Altia παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν πραγματική αξία στην αγορά ακινήτων με περισσότερα από 45 ακίνητα με σημαντικά μειωμένες τιμές, μέχρι και πέραν του 50% διαθέσιμα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Η προσφορά καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία τύπων ακινήτων, όπως:

Οικιστικά τεμάχια

Γεωργικά τεμάχια

Κατοικίες

Εμπορικά υποστατικά

Οικιστικό τεμάχιο στην Κλήρου από €125.000 σε €60.000, -52%

Οικιστικό τεμάχιο στην Κλήρου, συνολικής έκτασης περίπου 4.056 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται γύρω στα 2 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο και περίπου 800 μ. βορειοανατολικά από το κέντρο της κοινότητας Κλήρου.

Γεωργικό τεμάχιο, συνολικής έκτασης περίπου 17.057 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νότια από το κέντρο του χωριού. Το ακίνητο εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη Γ3.

Γεωργικό τεμάχιο στο Παλιομέτοχο από €125.000 σε €69.000, -45%

Γεωργικό τεμάχιο 9.786 τ.μ. στο Παλιομέτοχο, Λευκωσία, ιδανικό για καλλιέργεια ή μελλοντική επενδυτική αξιοποίηση. Βρίσκεται μόλις 1,5 χλμ. από το κέντρο της κοινότητας και 4 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Β9, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο Παλιομετόχου–Μενοίκου.

Τριώροφο κτήριο μικτής χρήσης από €385.000 σε €250.000, -35%

Τριώροφο ημι-ανεξάρτητο κτήριο μικτής χρήσης με σοφίτα στον Στρόβολο. Προσφέρει επαγγελματικό χώρο στο ισόγειο και άνετους οικιστικούς ορόφους με en-suite υπνοδωμάτια και βεράντες. Η σοφίτα προσθέτει επιπλέον ευελιξία, ενώ το ακίνητο βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από τις λεωφόρους Αρμενίας και Λεμεσού.

Διώροφο οικιστικό κτήριο στην Κοκκινοτριμιθιά από €315.000 σε €210.000, -33%

Διώροφο οικιστικό κτήριο στην Κοκκινοτριμιθιά με δύο ανεξάρτητες κατοικίες, ιδανικό για οικογενειακή χρήση ή επένδυση. Το ισόγειο προσφέρει ευρύχωρους χώρους και βοηθητικές ενότητες, ενώ ο όροφος διαθέτει σύγχρονη κατοικία με τέσσερα υπνοδωμάτια και βεράντες.

Έπαυλη τριών υπνοδωματίων στην Αγλαντζιά, με άνετους εσωτερικούς χώρους και λειτουργική διαρρύθμιση. Το ισόγειο διαθέτει καθιστικό, bar, ενιαίο χώρο τραπεζαρίας–σαλονιού, κουζίνα και τουαλέτα επισκεπτών. Στον όροφο βρίσκονται τρία υπνοδωμάτια και γραφείο, ενώ το υπόγειο προσφέρει χώρο στάθμευσης και βοηθητικό δωμάτιο. Το ακίνητο απέχει περίπου 1,3 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο και 6 χλμ. από τον Στρόβολο.

Πολυχρηστικός ισόγειος επαγγελματικός χώρος με πατάρι από €395.000 σε €299.000, -24%

Ισόγειος επαγγελματικός χώρος με πατάρι στην περιοχή Παναγιάς, Λευκωσία. Με πρόσοψη στη εμπορική και πολυσύχναστη Λεωφόρο Λάρνακος, ιδανικό για κατάστημα, showroom ή και γραφειακό χώρο.

Διώροφη κατοικία με πισίνα στην Ορόκλινη, από €285.000 σε €220.000,-23%

Διώροφη ανεξάρτητη κατοικία με ιδιωτική πισίνα στην Ορόκλινη, κοντά στο κέντρο του χωριού και την ακτογραμμή. Προσφέρει άνετους εσωτερικούς χώρους, τρία υπνοδωμάτια και ιδιωτικό κήπο με πισίνα.

