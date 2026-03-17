Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, προωθώντας την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών για τους φοιτητές και αποφοίτους του.

Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε την Έκθεση Καριέρας 2026, μια εκδήλωση που έφερε κοντά φοιτητές και αποφοίτους με οργανισμούς και επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Η διοργάνωση αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για γνωριμία, δικτύωση και ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.

Η Έκθεση Καριέρας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη μετάβαση των φοιτητών από το πανεπιστήμιο στην επαγγελματική τους πορεία, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, φοιτητές και απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους εταιρειών και οργανισμών, να συζητήσουν για ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης, καθώς και να ενημερωθούν για τις τάσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η επιτυχής διοργάνωση του Career Fair 2026 επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus να υποστηρίζει ενεργά τους φοιτητές και αποφοίτους του στη μετάβασή τους από τις σπουδές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.