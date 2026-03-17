Η ανθρωπότητα τίμησε και φέτος την Ημέρα της Γυναίκας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Μάλιστα, η εξισορρόπηση των έμφυλων ανισοτήτων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε πεδία όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά, παρά τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδύονται συνεχώς ευκαιρίες εργοδότησης σε επαγγέλματα STEM, ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή τους.

Σήμερα, εκτιμάται ότι μόλις το 30% των ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές εξακολουθούν να παραμένουν εκτός τομέων με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και τις πιο υποσχόμενες προοπτικές απασχόλησης.

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας μας υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα και την εκπροσώπηση, αλλά και τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ενθάρρυνση των κοριτσιών και των γυναικών να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς STEM και επιχειρηματικότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη ίσης παρουσίας στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό.

Η Chevron Cyprus στηρίζει προγράμματα ενδυνάμωσης του ρόλου των γυναικών

Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν αναπτυχθεί αρκετές πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της άνισης εκπροσώπησης των γυναικών. Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση όσων περισσότερων κοριτσιών και γυναικών να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στον τομέα των STEM.

Ένας από τους οργανισμούς που συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια αυτή είναι η Chevron Cyprus, η οποία στηρίζει προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών μέσα από την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα.

Σε συνεργασία με φορείς του κλάδου, όπως το Πανεπιστήμιο Frederick και το CyprusInno, η Chevron Cyprus χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που παρέχουν καθοδήγηση, εκπαίδευση, αλλά και υποτροφίες σε γυναίκες που επιθυμούν να κτίσουν την καριέρα τους στους τομείς της τεχνολογίας, της μηχανικής και των επιχειρήσεων.

Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι το STEM Days που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Frederick, όπου μέσα από διαδραστικές και πρακτικές ασκήσεις, φέρνει τα κορίτσια σε επαφή με τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ακόμη ένα πρόγραμμα, το Women Entrepreneurs Lab βοηθά γυναίκες να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες προς όφελος των επιχειρήσεών τους.

STEM Days: Καταργώντας τα στερεότυπα

Για αρκετές από τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία, το ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό άρχισε από μικρή ηλικία. Μια τέτοια περίπτωση είναι κι αυτή της Έρμας Δρυμιώτου, απόφοιτης του Πανεπιστημίου Frederick, με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών και μεταπτυχιακό τίτλο στα Διαδικτυακά Προγράμματα και Έξυπνα Συστήματα.

Η Έρμα Δρυμιώτου θυμάται ότι το πάθος της για την τεχνολογία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων και συγκεκριμένα στο Δημοτικό.

«Παρακολουθούσα μαθήματα υπολογιστών όταν ήμουν στην έκτη τάξη. Ήμουν καλή σε αυτό το μάθημα και είχα μια εξαιρετική δασκάλα που έκανε τα πάντα να μοιάζουν εύκολα», είπε χαρακτηριστικά. Συνέχισε λέγοντας πως, «ήδη από το Λύκειο ήξερα ότι ήθελα να σπουδάσω Επιστήμη Υπολογιστών. Ήταν το μόνο πεδίο που πραγματικά με ενθουσίαζε, μαζί με τα μαθηματικά και τη φυσική», ανέφερε.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με τη βοήθεια των γονιών της, αλλά και μέσα από τις υποτροφίες και τη στήριξη του Frederick, κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών της. «Η τεχνολογία των πληροφοριών είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς, και αυτό είναι που με προσέλκυσε», εξήγησε, προσθέτοντας πως «είναι ένας τομέας με προκλήσεις, δημιουργικός και με γεμίζει».

Σήμερα εργάζεται ως Web Developer στη Dynamic Works, συνεισφέροντας με τον δικό της τρόπο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο.

Εμπνέοντας τη νέα γενιά

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενθάρρυνσης και εμπλοκής των κοριτσιών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, το Πανεπιστήμιο Frederick ξεκίνησε το 2021 την εκστρατεία με τίτλο, «To all women & girls: Join the journey in Engineering, Science and Technology».

Σύμφωνα με τη Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει και να ενθαρρύνει τα κορίτσια να ασχοληθούν με τους συγκεκριμένους τομείς.

«Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ιδίως των γονέων και των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα στερεότυπα και τις ξεπερασμένες αντιλήψεις που εμποδίζουν τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια να ακολουθήσουν την κλίση τους», πρόσθεσε.

Μέσα από το πρόγραμμα STEM Days, κορίτσια ηλικίας 9-12 ετών συμμετέχουν σε δωρεάν πρακτικά εργαστήρια που τις εισάγουν στον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής.

Για τις μεγαλύτερες μαθήτριες, ηλικίας 13 - 16 ετών, προσφέρεται ένα STEM Camp διάρκειας μιας βδομάδας, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέει και να ενδυναμώνει τα κορίτσια. Συμπεριλαμβάνει πλειάδα δραστηριοτήτων, όπως ομιλίες από ειδικούς του χώρου, αλλά και εκπαιδευτικές εκδρομές σε εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα.

Οι υποτροφίες ανοίγουν πόρτες

Τα οικονομικά εμπόδια συχνά αποθαρρύνουν ταλαντούχους φοιτητές από το να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σημαντικές υποτροφίες σε γυναίκες που εγγράφονται σε προγράμματα STEM.

Όλες οι φοιτήτριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών STEM λαμβάνουν υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων, ενώ σε συνεργασία με την Chevron Cyprus προσφέρονται δύο πλήρεις υποτροφίες κάθε χρόνο.

Η Chevron Cyprus στηρίζει το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου από το 2022, απονέμοντας πάνω από 10 υποτροφίες σε ταλαντούχες γυναίκες με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, με στόχο να συμβάλει στην άρση των οικονομικών εμποδίων και να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε τομείς STEM.

Για την Σταυριάνα Μιχαήλ, η ειδοποίηση ότι εγκρίθηκε για υποτροφία που της επέτρεπε να συνεχίσει τις σπουδές της στη μηχανολογία ήταν κάτι σαν σωτηρία, καθώς προέρχεται από μια πολύτεκνη οικογένεια με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

«Είμαι χαρούμενη για την επιλογή μου. Κάνω κάτι που μου αρέσει πολύ και δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου κάπου άλλου», σημείωσε.

Στηρίζοντας τις γυναίκες επιχειρηματίες

Η ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών δεν προέρχεται μόνο μέσα από την εκπαίδευση, αλλά περιλαμβάνει και μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρηματικών και ηγετικών τους ικανοτήτων.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο περσινό πρόγραμμα, Academy for Women Entrepreneurs (AWE), είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες μέσα από το φετινό πρόγραμμα, Women Entrepreneurs Lab, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να βοηθήσει τις γυναίκες που θέλουν να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το CyprusInno και χρηματοδοτείται από τη Chevron Cyprus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνει ένα διήμερο bootcamp και εξατομικευμένη καθοδήγηση, ενώ κλείνει με μια ημέρα αφιερωμένη σε επιδείξεις, όπου οι συμμετέχουσες παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε επενδυτές και ειδικούς του κλάδου.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών, στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και στην προετοιμασία των συμμετεχόντων για την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η έναρξη του προγράμματος Women Entrepreneurs Lab γιόρτασε την ημέρα ενδυναμώνοντας τις γυναίκες να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξη της Κύπρου.

«Είναι πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσες καταξιωμένες και γεμάτες έμπνευση γυναίκες που συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου στη Chevron Cyprus, μπορώ με σιγουριά να πω ότι το Women Entrepreneurs Lab, ως συνέχεια του Academy for Women Entrepreneurs, ενσαρκώνει στο απόλυτο όλα όσα πρεσβεύει η Chevron», ανέφερε η Μελίνα Δημητρίου, Οικονομική Διευθύντρια της Chevron Cyprus.