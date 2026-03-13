Smart Wi-Fi+

Στο πλαίσιο της Νέας Εποχής Συνδεσιμότητας και Ψυχαγωγίας που διαμορφώνει η Cablenet, η εταιρεία ανεβάζει τον πήχη της εμπειρίας στο σπίτι παρουσιάζοντας το Smart Wi-Fi+ – μια έξυπνη λύση δικτύου νέας γενιάς που μεταμορφώνει την καθημερινή συνδεσιμότητα. Σχεδιασμένο για να προσφέρει ισχυρό, σταθερό και απρόσκοπτο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού, το Smart Wi-Fi+ εξασφαλίζει κορυφαία κάλυψη σε κάθε δωμάτιο, ώστε όλοι να απολαμβάνουν την ψηφιακή εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Η καθημερινότητα στο σπίτι είναι πλέον πιο συνδεδεμένη από ποτέ. Από την εξ αποστάσεως εργασία και τη διαδικτυακή εκπαίδευση μέχρι το streaming, το gaming και τις έξυπνες συσκευές, οι οικογένειες χρειάζονται αξιόπιστο Wi-Fi που να καλύπτει κάθε δωμάτιο και κάθε όροφο, υποστηρίζοντας πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.

Το Smart Wi-Fi+ έρχεται να δώσει τη λύση, επεκτείνοντας και βελτιστοποιώντας έξυπνα την κάλυψη Wi-Fi σε όλο το σπίτι, ώστε κάθε συσκευή – σε κάθε δωμάτιο – να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Με προηγμένη τεχνολογία mesh, το Smart Wi-Fi+ διανέμει ομοιόμορφα το σήμα σε ολόκληρο το σπίτι, εξασφαλίζοντας ισχυρή και σταθερή κάλυψη σε κάθε χώρο. Αυτό μεταφράζεται σε:

· Αξιόπιστο Wi-Fi σε κάθε σημείο του σπιτιού, από τα υπνοδωμάτια μέχρι τα μπαλκόνια και τα γραφεία

· Ομαλό streaming και gaming χωρίς καθυστερήσεις

· Σταθερές βιντεοκλήσεις και απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία από οποιοδήποτε δωμάτιο

· Συνεχή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα καθώς οι χρήστες κινούνται μέσα στο σπίτι

«Τα σπίτια σήμερα λειτουργούν ως πλήρως ψηφιακά περιβάλλοντα, όπου πολλοί χρήστες και συσκευές χρειάζονται ταυτόχρονα υψηλές ταχύτητες και σταθερή συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Ιωάννης Μαυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet. «Με το Smart Wi-Fi+ διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν στο έπακρο τη δύναμη της σύνδεσής τους, ακριβώς εκεί που τη χρειάζονται, σε κάθε γωνιά του σπιτιού τους.»

Το Smart Wi-Fi+ αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρύτερης στρατηγικής μετασχηματισμού της Cablenet, ενισχύοντας την απρόσκοπτη εμπειρία μεταξύ των υπηρεσιών Home Internet, TV και Mobile. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πραγματικά ενσωματωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου η ταχύτητα, η συνδεσιμότητα και η ψυχαγωγία λειτουργούν αρμονικά για μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο σπίτι.

«Η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει σε κάθε γωνιά του σπιτιού», πρόσθεσε ο Ιωάννης Μαυρίδης. «Το Smart Wi-Fi+ διασφαλίζει ότι η υψηλή απόδοση του Cablenet Fast Internet γίνεται πραγματικά αισθητή παντού.»

Σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση ίντερνετ την ίδια μέρα, την 30ήμερη εγγύηση Try & Buy και τις ταχύτητες επόμενης γενιάς, το Smart Wi-Fi+ διασφαλίζει ότι οι πελάτες απολαμβάνουν συνδεσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς — από τον δρόμο μέχρι τον καναπέ, το γραφείο του σπιτιού και κάθε δωμάτιο ενδιάμεσα.

Η παρουσίαση του Smart Wi-Fi+ ξεχωρίζει ως ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας και Ψυχαγωγίας της Cablenet, συμπληρώνοντας τα πρόσφατα λανσαρίσματα των υπηρεσιών Mobile, Home Internet και TV. Μαζί, δημιουργούν μια ενιαία υπόσχεση: απλές, ισχυρές και πελατοκεντρικές ψηφιακές εμπειρίες, χωρίς όρια, που φέρνουν όλους τους χρήστες πιο κοντά στην απόλυτη ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Το Smart Wi-Fi+ είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα Cablenet, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 130.

Με ισχυρό και σταθερό Wi-Fi σε κάθε δωμάτιο, προηγμένη τεχνολογία mesh και ταχύτητες επόμενης γενιάς, η Cablenet προσφέρει μια απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι.