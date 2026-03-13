Η ΕΤΑΠ Λεμεσού πραγματοποίησε, αυτή την εβδομάδα, στα γραφεία της συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού κ. Χρίστο Τσάνο και μέλος του ΣΤΕΚ κα. Ρεββέκα Πιερίδου, με στόχο την αξιολόγηση των δεδομένων που διαμορφώνονται για τον τουριστικό τομέα λόγω της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού κ. Ανδρέας Τσουλόφτας τόνισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν σταθερό και ασφαλή προορισμό για τους επισκέπτες και ότι η ΕΤΑΠ Λεμεσού παρακολουθεί στενά και σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και τυχόν επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο συντονισμός μεταξύ των φορέων του τουρισμού ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού.

Ο κ. Χρίστος Τσάνος ανέφερε ότι ο ξενοδοχειακός τομέας της πόλης παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής η ζήτηση παραμένει σε σταθερά επίπεδα, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τόνισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και αξιόπιστος τουριστικός προορισμός, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της Λεμεσού ενισχύει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Παράλληλα υπογράμμισε ότι, παρά τη γενικότερη ανησυχία που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις, η τουριστική ροή προς την Κύπρο και τη Λεμεσό συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι η συντονισμένη προσπάθεια του τουριστικού τομέα και της πολιτείας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της θετικής εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η κα. Ρεββέκα Πιερίδου ανέφερε ότι ενδεχόμενες απώλειες της τρέχουσας περιόδου, θα ανακάμψουν τους επόμενους μήνες και ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Η ΕΤΑΠ Λεμεσού τονίζει τη σημασία της ψυχραιμίας, της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα και η διατήρηση της θετικής εικόνας της Λεμεσού ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού.

Παράλληλα, οι δράσεις προβολής της Λεμεσού στις διεθνείς αγορές συνεχίζονται κανονικά, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού και τη διατήρηση της τουριστικής δυναμικής για την τρέχουσα και την επόμενη περίοδο.