Ένας νέος πυλώνας του ENA Foundation

Το ENA Foundation ανακοινώνει την έναρξη του νέου του προγράμματος «Λευκός καμβάς», ένας νέος πυλώνας δράσης του Ιδρύματος για τον Πολιτισμό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου η τέχνη, η δημιουργικότητα και η έκφραση συναντούν την κοινωνική αποστολή. Στόχος είναι η στήριξη καλλιτεχνών ώστε να εξελίσσουν το έργο τους και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Με το πρόγραμμα «Λευκός καμβάς», το ENA Foundation επιδιώκει να ανοίξει δρόμους και να ενισχύσει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο ζωντανής και δημιουργικής Κύπρου.

Πρώτη καλλιτέχνης που στηρίζεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ENA Foundation είναι η Αντιγόνη Buxton, η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «JALLA». Με σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα, διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστικό δεσμό με την Κύπρο, σηματοδοτεί την έναρξη ενός προγράμματος που φιλοδοξεί να ενισχύσει ανθρώπους του Πολιτισμού και να στηρίξει ουσιαστικά τη δημιουργική τους διαδρομή.

Σε δήλωσή του, ο Ιδρυτής του ENA Foundation, κ. Τάσος Παπαναστασίου, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να στηρίζουμε ανθρώπους με αφοσίωση και μεγάλα όνειρα, ώστε να αναδεικνύουμε τα κυπριακά ταλέντα και να προωθούμε τον πολιτισμό της χώρας μας.»

Το πρόγραμμα «Λευκός καμβάς» εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία στον χώρο του Πολιτισμού. Η Αντιγόνη Buxton είναι μια νέα καλλιτεχνική φωνή με αυθεντικότητα, δυναμισμό και διεθνή προοπτική και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είναι η πρώτη καλλιτέχνης που στηρίζουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η Αντιγόνη Buxton πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που το ENA Foundation είναι πλέον μεγάλος υποστηρικτής μου. Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα την ομάδα του, με άγγιξε πραγματικά το έργο του Ιδρύματος και ο τρόπος με τον οποίο στηρίζει με ουσία ανθρώπους και πρωτοβουλίες στην Κύπρο. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Τάσο Παπαναστασίου που πίστεψε σε εμένα και στηρίζει νέους ανθρώπους που κυνηγούν να πετυχουν τα όνειρά τους. Είναι απίστευτο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα όνειρο όταν βρεθούν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό. Είμαι πραγματικά περήφανη που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας και ανυπομονώ για όλα όσα έρχονται.»

Η Αντιγόνη Buxton θα παρευρεθεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το ENA Foundation στις αρχές Απριλίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί μια σημαντική κοινωνική δωρεά, η οποία θα στηρίξει παιδιά και οικογένειες σε ολόκληρη την Κύπρο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα ΕΝΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 22-777011.