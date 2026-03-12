Προσφέρει σε μαθητές τεχνικών σχολών μια μοναδική διαδρομή προς την πασαρέλα του «Athens Fashion Week 2026»

Η Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του UCLan Cyprus και το πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) Fashion Design συνεχίζουν να πρωτοπορούν στον χώρο της δημιουργικής εκπαίδευσης στην Κύπρο , μέσα από μια νέα πρωτοβουλία που συνδέει τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον επαγγελματικό χώροτης μόδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και στα εξειδικευμένα εργαστήρια μόδας, μαθητές από τις Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας – με κατευθύνσεις σχετικές με τη μόδα – προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ειδικό Διαγωνισμό Μόδας. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την ακαδημαϊκή ομάδα του προγράμματος Fashion Design του Πανεπιστημίου και έχει ως στόχο την ανάδειξη και προώθηση νέων ταλέντων.

Ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία: να συμμετάσχει και να παρουσιάσει τη δημιουργία του/της στο UCLan Cyprus Fashion Show, στο Athens Fashion Week 2026.

Από την Τάξη στη Διεθνή Πασαρέλα

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη στενή διασύνδεση της Σχολής και του προγράμματος Fashion Design με τη βιομηχανία της μόδας, καθώς και τη δέσμευσή τους να προσφέρουν ουσιαστικές, πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες που υπερβαίνουν τα ακαδημαϊκά όρια.

Η συμμετοχή στο Athens Fashion Week προσφέρει ανεκτίμητη προβολή σε σχεδιαστές, αγοραστές, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και βασικούς φορείς της βιομηχανίας μόδας σε διεθνές επίπεδο. Με το άνοιγμα αυτής της πλατφόρμας όχι μόνο στους δικούς του φοιτητές αλλά και σε μαθητές Τεχνικών Σχολών, το Πανεπιστήμιο στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη ταλέντων στο ευρύτερο εκπαιδευτικό οικοσύστημα της Κύπρου.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η δημιουργικότητα αξίζει προβολή – και η ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα που μετατρέπει το ταλέντο σε επαγγελματική παρουσία.

Ενίσχυση του Εκπαιδευτικού Οικοσυστήματος

Προσκαλώντας μαθητές Τεχνικών Σχολών να διεκδικήσουν μια θέση σε μια διεθνή επίδειξη μόδας, η Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του UCLan Cyprus ενισχύει:

• Την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Την έγκαιρη εξοικείωση των μαθητών με πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένη τεχνογνωσία

• Τη συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σχεδιαστές μόδας

• Την πρόσβαση σε καθιερωμένα δίκτυα της βιομηχανίας

Τέτοιες πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο όραμα: συνεργασία αντί διαχωρισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων και δημιουργία ευκαιριών αντί περιορισμών για τους νέους δημιουργούς.

Μια Σχολή με Ισχυρό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Η Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας ξεχωρίζει για τη δυναμική της σχέση με τις δημιουργικές βιομηχανίες. Μέσα από τα προγράμματά της – όπως Fashion Design, Media Production, Graphic Design και Web Design & Development – οι φοιτητές επωφελούνται από:

• Ενεργές επαγγελματικές συνεργασίες

• Διεθνείς παρουσιάσεις και εκθέσεις έργων

• Πραγματικά δημιουργικά brief από τη βιομηχανία

• Έκθεση και εμπειρίες σε αυθεντικά επαγγελματικά περιβάλλοντα

Η δυνατότητα παρουσίασης δημιουργιών στο Athens Fashion Week είναι αποτέλεσμα διαχρονικών επαγγελματικών συνεργασιών και ενός προγράμματος σπουδών που βασίζεται στις σύγχρονες πρακτικές της βιομηχανίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την διακεκριμένη και ταλαντούχα ακαδημαϊκή ομάδα του προγράμματος.

Τοποθετώντας τους Μελλοντικούς Σχεδιαστές της Κύπρου στη Διεθνή Σκηνή Μόδας

Ο διαγωνισμός αυτός δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση, αποτελεί μια σαφή δήλωση προθέσεων. Το UCLan Cyprus επενδύει στο ταλέντο, δημιουργεί πλατφόρμες προβολής και ενδυναμώνει τη νέα γενιά σχεδιαστών να εισέλθει με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο.

Για επίδοξους σχεδιαστές μόδας που αναζητούν διεθνή προβολή, διασύνδεση με τη βιομηχανία, και ένα σύγχρονο, προοδευτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design του UCLan Cyprus συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design και τη Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του UCLan Cyprus, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εγγραφών στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο +35724694000.