Ο TechIsland®, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη της TechIsland TechPro Community powered by The Vault, μιας νέας επαγγελματικής κοινότητας που απευθύνεται σε επαγγελματίες της τεχνολογίας. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία των οργανισμών και της κοινωνίας, η πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστικό και αξιόπιστο διάλογο μεταξύ ειδικών του κλάδου.

Η TechPro Community αποτελεί εξειδικευμένη επαγγελματική κοινότητα κάτω από την ομπρέλα του TechIsland για στελέχη και ειδικούς που δραστηριοποιούνται στο επίκεντρο του τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, δημιουργώντας ένα στοχευμένο, peer-driven περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης. Μέλη της κοινότητας μπορούν να γίνουν CTOs, CIOs, CISOs, technology architects, data scientists, ειδικοί AI και κυβερνοασφάλειας, DevOps και platform engineers, software developers, UX designers και επαγγελματίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στόχος της κοινότητας είναι να προσφέρει στα μέλη της χώρο για συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και συλλογική εξερεύνηση θεμάτων όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, μέσα από ανοιχτό διάλογο και συνεργασία.

Σε αντίθεση με παραδοσιακές πρωτοβουλίες δικτύωσης, η TechIsland TechPro Community έχει σχεδιαστεί ως ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, με έμφαση στην ουσία, την εμπειρία και τη ματιά στο μέλλον. Η επικοινωνία των μελών θα γίνεται μέσω Telegram group chat, ενώ παράλληλα θα διοργανώνονται δια ζώσης συναντήσεις (Meetups) με συζητήσεις, πάνελ και networking.

Τον συντονισμό της κοινότητας αναλαμβάνουν η Λίζα Χαραλάμπους, Co-founder και CTO της Malloc, η Χριστίνα Ορφανίδου, Head of Group AI στον Columbia Group, και ο Ivan Sysoev, Head of AI στην Ecommpay. Μαζί φέρνουν πρακτική εμπειρία από τη μηχανική λογισμικού, τη στρατηγική AI και την εφαρμοσμένη καινοτομία, ώστε οι δράσεις της κοινότητας να παραμένουν ουσιαστικές και σχετικές με τις προκλήσεις που βιώνουν τα στελέχη τεχνολογίας.

Η Γενική Διευθύντρια του TechIsland, Tanya Romanyukha, δήλωσε σχετικά:

«Οι επαγγελματίες της τεχνολογίας σήμερα διαδραματίζουν ρόλο πολύ ευρύτερο από την ανάπτυξη ή συντήρηση συστημάτων. Σε όλους τους ρόλους και τις ειδικότητες, συμβάλλουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, στη διαχείριση ρίσκου και στην αξιοποίηση των ευκαιριών – αλλά και των προκλήσεων – που δημιουργούν τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη. Με την TechIsland TechPro Community δημιουργούμε έναν χώρο όπου οι επαγγελματίες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να αμφισβητούν καθιερωμένες αντιλήψεις και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό που διαμορφώνει την τεχνολογική πρόοδο στην Κύπρο».

Η κοινότητα υποστηρίζεται από την The Vault by Tria Finance, ως Exclusive Community Partner. Η The Vault είναι εταιρεία ψηφιακών υποδομών για digital assets με έδρα την Κύπρο, συνδυάζοντας ρόλο παρόχου λογισμικού και αδειοδοτημένου Crypto Asset Service Provider. Διαθέτει εξειδίκευση στην ασφάλεια και τη ρυθμιστική συμμόρφωση, προσφέροντας σε θεσμικούς πελάτες SaaS και on-premise λύσεις για custodial crypto treasury, συμπεριλαμβανομένων υποδομών custody wallets.

«Είμαστε χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την The Vault ως Exclusive Community Partner της TechPro Community», πρόσθεσε η Tanya Romanyukha, «Η στήριξή της ενισχύει τον στόχο της πρωτοβουλίας για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή γνώσης στο τεχνολογικό οικοσύστημα».

Ο Managing Director της The Vault, Artem Stopnevich, ανέφερε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε ο Exclusive Community Partner της TechIsland TechPro Community. Στην The Vault αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες της τεχνολογίας στη δημιουργία ανθεκτικών επιχειρήσεων και έτοιμων για το μέλλον, ειδικά καθώς η Κύπρος εξελίσσεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας σε θέματα ασφαλών υποδομών, διαχείρισης κεφαλαίων και μεταφοράς assets, συμβάλλοντας σε ουσιαστικές συζητήσεις προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας».

Η TechPro Community εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του TechIsland για τη δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματικών κοινοτήτων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του τεχνολογικού τομέα και ενισχύουν το οικοσύστημα τεχνολογίας στην Κύπρο.

Για συμμετοχή στην TechIsland TechPro Community powered by Tria, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση: https://webforms.pipedrive.com/f/73QOFFz6CuL1Zax03ZKEqwkxvqArGNoGvX9YPKNh4KiGBWaCzasG3VNlgGk1VFmcWT