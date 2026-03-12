Η νέα 360° καμπάνια της Lidl Κύπρου αναδεικνύει την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα μέσα από τα μάτια των καταναλωτών της

Τι σημαίνει πραγματική ποιότητα στο φαγητό σήμερα; Για τη Lidl Κύπρου, η απάντηση κρύβεται στη γνώση, την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που νιώθει ο καταναλωτής κάθε φορά που επιλέγει προϊόντα για το τραπέζι του. Με το νέο επικοινωνιακό σύνθημα «Όποιος ξέρει, ξέρει», η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη καμπάνια που επιβεβαιώνει την κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής που αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της.

Η γνώση ως θεμέλιο εμπιστοσύνης

Το μήνυμα της καμπάνιας δεν αποτελεί ένα απλό slogan, αλλά τη μετουσίωση της καθημερινής εμπειρίας των πιστών καταναλωτών της Lidl. Η καμπάνια εμπνέεται από τη μεγάλη και αυθεντική κοινότητα των πελατών της, οι οποίοι, μέσα από τα Social Media, υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση τις επιλογές τους απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση, βασιζόμενοι στη γνώση που τους χαρίζει η εμπειρία.

Ποιότητα που αποδεικνύεται στην πράξη

Το «ξέρω» των καταναλωτών της Lidl σημαίνει βεβαιότητα για:

Τη Φρεσκάδα: Φρούτα και λαχανικά που φτάνουν καθημερινά ολόφρεσκα από τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές.

Φρούτα και λαχανικά που φτάνουν καθημερινά ολόφρεσκα από τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές. Την Ασφάλεια: Φρέσκο κρέας που ελέγχεται με υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, με 100% εγγύηση.

Φρέσκο κρέας που ελέγχεται με υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, με 100% εγγύηση. Την Εντοπιότητα: Γαλακτοκομικά από τοπικούς παραγωγούς και φρέσκα ψάρια από επιλεγμένα ιχθυοτροφεία που διατηρούν τη θρεπτική τους αξία.

Μια «διπλή» γνώση

Η καμπάνια αναδεικνύει τη γνώση ως αμφίδρομη αξία. Από τη μία πλευρά, ο καταναλωτής που αναγνωρίζει ό,τι πραγματικά αξίζει. Από την άλλη, η Lidl που ξέρει να εγγυάται την ποιότητα μέσω αυστηρών προδιαγραφών και σταθερών συνεργασιών, καλύπτοντας κάθε καθημερινή ανάγκη στην καλύτερη τιμή.

Η Ταυτότητα της Καμπάνιας

Η νέα 360° επικοινωνία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Frank & Fame. Την παραγωγή των τηλεοπτικών σποτ ανέλαβε η TopCut Modiano υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του διδύμου Keϊto (Μανώλης Μαυρής και Βιολέτα Τσελή), ενώ η μουσική επένδυση φέρει την υπογραφή της Rabbeats music.