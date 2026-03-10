Το The English Institute, με μακρά παράδοση, 57 χρόνων, συνώνυμο της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής αριστείας, κάνει ένα οραματικό βήμα προς τα εμπρός, διευρύνοντας το πεδίο δράσης του με στόχο να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα μαθημάτων και ευκαιριών μάθησης για μαθητές όλων των ηλικιών.

Για να σηματοδοτήσει αυτό το νέο συναρπαστικό κεφάλαιο και την ανανεωμένη αποστολή του, το Ινστιτούτο αποφάσισε όπως υιοθετήσει ως νέα ονομασία το The English School Institute. Μετονομασία που όχι μόνο αντικατοπτρίζει το πέρασμά του στη νέα εποχή της πολυθεματικής εκπαίδευσης, αλλά συνάμα υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεσή του - ιστορική και οργανική- με το εμβληματικό The English School, από το οποίο ιδρύθηκε το 1968, με στόχο να προσφέρει στους μαθητές του ουσιαστικές γλωσσικές δεξιότητες, ως εφόδιο για την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Παραμένοντας πιστό στον πυρήνα του ως αναγνωρισμένο Gold Preparation Centre από το Cambridge English, η νέα αποστολή του The English School Institute μεταμορφώνει το Ινστιτούτο σε έναν εκπαιδευτικό κόμβο που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων για μαθητές όλων των ηλικιών, με στόχο την ολιστική ανάπτυξη του μαθητή.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή προγραμμάτων όπως Robotics και ECDL για την καλλιέργεια ψηφιακών και λογικών δεξιοτήτων, UCMAS (νοερή αριθμητική) για την ενίσχυση της πνευματικής οξύτητας, Drama για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως και Learning Hub, ενός εξειδικευμένου τμήματος υποστήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ), εστιάζοντας τόσο στην ακαδημαϊκή ενίσχυση όσο και στα life skills.

Με οδηγό την ιστορία και τη δέσμευσή του για ποιότητα και ανάπτυξη, το Τhe English School Institute, συνεχίζει να προετοιμάζει τους νέους για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προκλήσεις του μέλλοντος, προσφέροντάς τους εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες που εμπνέουν την επιτυχία σε κάθε στάδιο της ζωής.