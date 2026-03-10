The (M) Factor: Οι δημιουργοί του πρωτοποριακού ντοκιμαντέρ για την εμμηνόπαυση παρουσιάζουν το prequel για την περιεμμηνόπαυση

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του The (M) Factor: Shredding the Silence on Menopause, η βραβευμένη ομάδα των δημιουργών του επιστρέφει με ένα καίριο prequel – το ντοκιμαντέρ The (M) Factor 2: Before the Pause. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2026, στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η AIPFE Cyprus-Γυναίκες της Ευρώπης και το Menopause Support Cyprus.

Το Before the Pause ρίχνει φως στην περιεμμηνόπαυση, τα συχνά παραγνωρισμένα χρόνια που προηγούνται της εμμηνόπαυσης, τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας των 30 και να διαρκέσουν έως και δέκα χρόνια. Παρότι επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες, αυτή η φάση παραμένει υποδιαγνωσμένη και συχνά παρεξηγημένη.

Σε σκηνοθεσία της Jacoba Atlas και παραγωγή των Tamsen Fadal, Denise Pines και Joanne LaMarca Mathisen, η ταινία συνδυάζει προσωπικές μαρτυρίες με επιστημονικές τοποθετήσεις ειδικών. Χτίζει πάνω στην παρακαταθήκη του The (M) Factor, το οποίο προβλήθηκε σε 1.000 πόλεις (συμπεριλαμβανομένων της Λευκωσίας και της Λεμεσού) και παρουσιάστηκε στο World Economic Forum στο Davos.

«Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα, στα 35 και όχι στα 50», δηλώνουν οι παραγωγοί Tamsen Fadal και Joanne LaMarca. «Στις περισσότερες γυναίκες λένε ότι είναι πολύ νέες ή λαμβάνουν λανθασμένη διάγνωση. Αυτή η ταινία αφορά την αναγνώριση και έναν πρακτικό χάρτη».

«Η περιεμμηνόπαυση μπορεί να ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας των 30, οπότε γιατί μιλάμε γι’ αυτήν μόνο στα 50; Αυτή η ταινία ανοίγει τη συζήτηση τη στιγμή που οι γυναίκες τη χρειάζονται περισσότερο», προσθέτει η Denise Pines, παραγωγός του The (M) Factor.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη χορηγών, μεταξύ των οποίων η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας και η MSJ Iacovides.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

14:15 – 14:55 | Εγγραφές & Προσέλευση

Ευκαιρία για δικτύωση με υποστηρικτές της γυναικείας υγείας.

15:00 – 16:00 | Προβολή του The (M) Factor 2: Before the Pause

Ένα δυναμικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει τις πραγματικότητες της εμμηνόπαυσης.

16:00 – 16:15 | Ζωντανή σύνδεση με την Executive Producer Jo LaMarca Mathisen (Νέα Υόρκη)

Μια αποκλειστική ζωντανή σύνδεση από την Κύπρο στη Νέα Υόρκη, τοποθετώντας το νησί μας στον παγκόσμιο χάρτη της συζήτησης για την εμμηνόπαυση.

16:30 – 17:15 | Συζήτηση με γιατρούς και ειδικούς υγείας (private round-table discussions)

Ευκαιρία συμμετοχής σε μικρές, διαδραστικές ομάδες συζήτησης με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων απευθείας σε ειδικούς, αποκτώντας πολύτιμη γνώση και εργαλεία ενδυνάμωσης για τη διαχείριση της εμμηνόπαυσης.

Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας μέσω Eventbrite – https://www.eventbrite.com/e/the-m-factor-2-before-the-pause-perimenopause-tickets-1983471217806

Δείτε το trailer εδώ: FILM TRAILER