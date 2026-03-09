Η ομάδα Formula Racing Team University of Cyprus (FRTUCY), σε συνεργασία με τη Λέσχη Περιήγησης Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (CCCTC), σας προσκαλούν στο 3ο Classic Car Expo III, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Τρίτη 10 Μαρτίου, με ώρα έναρξης τις 10:00 π.μ.

Οι προηγούμενες διοργανώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθώς χιλιάδες φοιτητές και επισκέπτες πέρασαν από τον χώρο της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τ ων νέων ανθρώπων για τα κλασικά αυτοκίνητα του κοινού. Και η φετινή εκδήλωση θα έχει κοινωνικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Μέσα από πωλήσεις αναμνηστικών ειδών και τη συλλογή εισφορών, θα ενισχυθεί το Ταμείο Ευημερίας των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και οι ανάγκες οικονομικής στήριξης της ομάδας FRTUCY. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας.

Οι επισκέπτες φοιτητές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά σπάνια κλασικά οχήματα, να συνομιλήσουν με τους ιδιοκτήτες τους και να γνωρίσουν την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν διαγωνισμοί γνώσεων και καλύτερης φωτογραφίας, με στόχο την προώθηση του έργου των διοργανωτών, την ενίσχυση της οδικής συνείδησης και την ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του κλασικού αυτοκινήτου.

Η Formula Racing Team University of Cyprus (FRTUCY) αποτελεί την αγωνιστική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αποστολή τον σχεδιασμό και την κατασκευή μονοθέσιου οχήματος τύπου Formula, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Formula Student. Ο διαγωνισμός αξιολογεί τους φοιτητές μηχανικούς ως προς τις τεχνικές τους γνώσεις, την κριτική τους σκέψη και τις πρακτικές τους δεξιότητες. Το 2023, η FRTUCY κατασκεύασε το πρώτο της μονοθέσιο και μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις.

Η Λέσχη Περιήγησης Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (CCCTC) συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και πιο δραστήριες λέσχες φίλων του κλασικού αυτοκινήτου στην Κύπρο. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (ΟΚΑΚ), καθώς και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικών Οχημάτων (FIVA). Πέρα από τις τακτικές περιηγήσεις κλασικών οχημάτων, αναπτύσσει έντονη κοινωνική, πολιτιστική και φιλανθρωπική δράση, ενώ προσφέρει και υπηρεσίες πιστοποίησης κλασικών οχημάτων.

Για δηλώσεις συμμετοχής, πληροφορίες ή εισφορές, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την στα τηλέφωνα Ελένη-97651041, Κωνσταντίνο-97000717