Σύγχρονη και ολιστική αντιμετώπιση παθήσεων σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου

Το Νοσηλευτήριο Υγεία, ιδρύθηκε το 1983 στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Από το Σεπτέμβρη του 2023, το Υγεία έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, προσφέροντας 24/7 το σύνολο των υπηρεσιών του εντός ΓεΣΥ, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Το Υγεία είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Κύπρου εντός ΓεΣΥ, διαθέτοντας 178 κλίνες, 511 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, 195 συνεργάτες ιατρούς και όλο το φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων και διαγνωστικών εξετάσεων.

Το Κέντρο Νευροχειρουργικής του Υγεία εξειδικεύεται στην ολιστική αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών χειρουργικής σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου, αποτελώντας ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο κέντρο, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τον άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Νευροχειρουργικής εξειδικεύεται στην ακριβή διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία ολόκληρου του φάσματος των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και του κεντρικού νευρικού συστήματος, για όλες τις ηλικίες, μέσα από σύγχρονες και τεκμηριωμένες μεθόδους:

Εκφυλιστικές παθήσεις,

Κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων

Στενώσεις,

Τραυματισμοί

Ογκολογικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης,

Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού)

Περιστατικά Νευροογκολογίας

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Νευροχειρουργικής του Υγεία:

1. Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών ή μη επεμβατικών τεχνικών. Συγκεκριμένα:

Το Υγεία είναι το μοναδικό κέντρο στην Κύπρο και στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα σε όλη την Ευρώπη που διαθέτει το ZEISS KINEVO 900S, το πλέον προηγμένο μικροσκόπιο για μικροχειρουργικές και ενδοσκοπικές επεμβάσεις εγκεφάλου, το οποίο διαθέτει τα κάτωθι συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά μικροσκόπια:

Ιδανικό για ευαίσθητες νευροχειρουργικές επεμβάσεις λόγω της ακρίβειας και της σταθερότητας που εξασφαλίζει για τον χειρουργό, μέσω προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και απεικονίσεων υψηλής ανάλυσης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους .

που εξασφαλίζει για τον χειρουργό, μέσω προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και απεικονίσεων υψηλής ανάλυσης, . Σημαντικά μειωμένη διάρκεια χειρουργείου που διασφαλίζει την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.

Το Υγεία διαθέτει το τρισδιάστατο (3D) σύστημα απεικόνισης O-Arm, που παρέχει ζωντανές εικόνες του χειρουργικού πεδίου και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και οφέλη:

Παράγει εικόνες υψηλής ευκρίνειας, κατευθύνοντας το χειρουργό με τρισδιάστατη ακρίβεια μέσα στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη, μειώνοντας των κίνδυνο νευρικών ή αγγειακών κακώσεων .

μέσα στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη, . Καλύτερη έκβαση και ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς.

του ασθενούς. Μικρότερη έκθεση σε ακτινοβολία για το χειρουργικό προσωπικό

2. Η ιατρική ομάδα του Κέντρου Νευροχειρουργικής αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους νευροχειρουργούς, συμπεριλαμβανομένου του Δρ Ιωάννη Ιωάννου (Σπονδυλική Στήλη) και του Δρ Σταύρου Κωνσταντίνου (Εγκέφαλος), ενώ το τμήμα απαρτίζεται και από άλλους καταξιωμένους νευροχειρουργούς.

o Δρ Ιωάννης Ιωάννου – εξειδίκευση στη νευροχειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Ο Δρ Ιωάννου διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και τις πρωτοποριακές ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους μικροχειρουργικής με εμπειρία πέραν των 20 ετών.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διακρίθηκε με υποτροφία για την ακαδημαϊκή του επίδοση. Μετά την αποφοίτησή του, συνέχισε την εκπαίδευσή του στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου και ειδικεύτηκε στη Νευροχειρουργική, και στη συνέχεια στη Γερμανία, όπου εξειδικεύτηκε στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, εστιάζοντας στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους και τις μικροχειρουργικές τεχνικές.

o Δρ Σταύρος Κωνσταντίνου – εξειδίκευση στην νευροχειρουργική εγκεφάλου

Ο Δρ Κωνσταντίνου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Leicester, όπου αποφοίτησε με έπαινο, ενώ έλαβε την ειδικότητα της Νευροχειρουργικής στο Royal Victoria Hospital της Ιρλανδίας. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε περαιτέρω στη νευροχειρουργική, με επικέντρωση στη νευροχειρουργική εγκεφάλου, αποκτώντας τεράστια εμπειρία στο Weill Cornell Neurosurgery, New York Presbyterian Hospital. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στις Η.Π.Α., στην Αγγλία, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική νευροχειρουργική και στην ενδοσκοπική νευροχειρουργική, καθώς και στην χειρουργική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως απαιτητικών επεμβάσεων εγκεφάλου.

Την ιατρική ομάδα πλαισιώνουν εξειδικευμένοι σε νευροχειρουργικά περιστατικά, νοσηλευτές χειρουργείου και θαλάμων.

3. Το Κέντρο Νευροχειρουργικής υποστηρίζεται από το τμήμα Νευροεπεμβατικής Ακτινολογίας, υπό τον επεμβατικό νευροακτινολόγο Δρ Παναγιώτη Παρασχάκη, ο οποίος εξειδικεύεται στον εντοπισμό, αξιολόγηση και θεραπεία των ενδοκράνιων ανευρυσμάτων που συνήθως αποκαλούνται «ανευρύσματα εγκεφάλου». Ο κίνδυνος ενός ανευρύσματος είναι η ρήξη του, που προκαλεί αιμορραγία, τις περισσότερες φορές, με καταστροφικές συνέπειες για τον ασθενή. Η ανεύρεση τους γίνεται μέσω μιας μαγνητικής ή μιας αξονικής αγγειογραφίας και στη συνέχεια με τη διενέργεια ψηφιακής αγγειογραφίας εγκεφάλου, όπου αξιολογείται η επικινδυνότητα του ανευρύσματος και σχεδιάζεται η κατάλληλη θεραπεία. Η επέμβαση γίνεται ενδαγγειακά (μέσα από τις αρτηρίες), χωρίς ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Άλλες παθολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τη Νευροεπεμβατική Ακτινολογία, είναι τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, όπου πραγματοποιείται παρέμβαση τις πρώτες ώρες του επεισοδίου για την αποκατάσταση της αρτηριακής ροής του εγκεφάλου, των στενώσεων των αρτηριών του εγκεφάλου και του αυχένα (καρωτίδες, σπονδυλικές, μέση εγκεφαλική αρτηρία), των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Ο Δρ Παρασχάκης έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί ως εξειδικευμένος επιμελητής σε κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα της Γαλλίας, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στην Κύπρο, έχοντας διενεργήσει σημαντικό αριθμό επεμβάσεων.

4.Το Υγεία, είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο που μπορεί να προσφέρει στον ασθενή ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος (Τμήμα Επειγόντων Υγεία), τη διάγνωση (Mαγνητικός Τομογράφος 3 TESLA, Αξονικός Τομογράφος, Ακτινολογικό, Τμήμα Υπερήχων), τη χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία, μέχρι και την αποκατάσταση μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής Φροντίδας EDEN, το οποίο ανήκει στον Όμιλο Υγεία.

Με σταθερή προσήλωση στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, το Κέντρο Νευροχειρουργικής του Υγεία συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις, τεχνολογία αιχμής και ανθρωποκεντρική φροντίδα.