Πάνω από 150.000 ακίνητα εμφανίζονται γεωγραφικά στο χάρτη και δίνουν μια νέα εικόνα της αγοράς

Η αναζήτηση ακινήτου στην Κύπρο μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς για πρώτη φορά περισσότερα από 150.000 ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε έναν διαδραστικό χάρτη, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να δουν την αγορά όχι αποσπασματικά αλλά γεωγραφικά.

Η νέα λειτουργία, που παρουσιάστηκε από την πλατφόρμα BuySell, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αγοραστές και οι ενοικιαστές αντιλαμβάνονται τη διαθεσιμότητα ακινήτων στην Κύπρο, προσφέροντας μια ενιαία οπτική απεικόνιση της αγοράς.

Για χρόνια, η αναζήτηση κατοικίας στην Κύπρο βασιζόταν κυρίως σε ιστοσελίδες αγγελιών, κοινωνικά δίκτυα και προσωπικές επαφές με κτηματομεσίτες. Το αποτέλεσμα ήταν συχνά μια αποσπασματική εικόνα της αγοράς, όπου οι ενδιαφερόμενοι έβλεπαν μόνο ένα μικρό μέρος των διαθέσιμων επιλογών.

Η νέα προσέγγιση μεταφέρει το κέντρο της αναζήτησης στον χάρτη.

Από τις λίστες αγγελιών στη γεωγραφική κατανόηση της αγοράς

Η αγορά ακινήτων δεν αφορά μόνο τιμή και χαρακτηριστικά. Αφορά κυρίως τοποθεσία.

Οι αγοραστές δεν αναζητούν απλώς ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα. Αναζητούν ακίνητα κοντά σε χώρους εργασίας, σχολεία, παραλίες, υποδομές ή περιοχές που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα η γεωγραφική κατανόηση της αγοράς παρέμενε περιορισμένη. Οι λίστες αγγελιών συχνά δεν επέτρεπαν στους χρήστες να αντιληφθούν πώς κατανέμονται τα διαθέσιμα ακίνητα σε κάθε περιοχή ή ποια είναι η πραγματική προσφορά σε μια συγκεκριμένη γειτονιά.

Με τη νέα λειτουργία Map View, οι χρήστες μπορούν να δουν την αγορά ακινήτων απευθείας στον χάρτη, να εντοπίσουν τις διαθέσιμες επιλογές σε κάθε περιοχή και να φιλτράρουν τα αποτελέσματα με βάση τιμή, τύπο ακινήτου, εμβαδόν και άλλα χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα είναι μια γεωγραφική απεικόνιση της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, όπου οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν περιοχές και να εντοπίσουν ευκαιρίες πιο εύκολα.

Εξερεύνηση περιοχών πριν από την επίσκεψη

Η νέα λειτουργία ενσωματώνει επίσης εργαλεία Satellite View και Street View, επιτρέποντας στους χρήστες να εξερευνούν το περιβάλλον ενός ακινήτου πριν ακόμη μεταβούν στην περιοχή.

Μέσω του Street View, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν εικονικά στον δρόμο όπου βρίσκεται ένα ακίνητο και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα της γειτονιάς, της πρόσβασης και της καθημερινότητας της περιοχής.

Παράλληλα, η δορυφορική προβολή επιτρέπει μια ευρύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου, όπως η εγγύτητα προς την θάλασσα, οι γύρω αναπτύξεις, οι υποδομές και η γενικότερη χωροταξική εικόνα της περιοχής.

Η δυνατότητα αυτή μειώνει τον χρόνο και τις μετακινήσεις που απαιτούνται για την αναζήτηση ακινήτου, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να κάνουν μια πρώτη αξιολόγηση από απόσταση.

Τα μεγέθη της πλατφόρμας BuySell

Η BuySell έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους ακινήτων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας, σήμερα φιλοξενεί:

• περισσότερες από 150.000 ενεργές καταχωρήσεις ακινήτων

• περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα

• πάνω από 850.000 εγγεγραμμένους χρήστες

Ο αριθμός των διαθέσιμων καταχωρήσεων στην πλατφόρμα BuySell είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από εκείνον άλλων πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην αναζήτηση κατοικίας αντικατοπτρίζεται και στη δημοτικότητα της εφαρμογής BuySell για κινητά τηλέφωνα, η οποία κατατάσσεται ως η νούμερο ένα εφαρμογή ακινήτων στην Κύπρο.

Προς μια πιο διαφανή αγορά

Η δυνατότητα απεικόνισης των ακινήτων σε χάρτη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.

Η γεωγραφική ορατότητα των καταχωρήσεων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη διαθεσιμότητα ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση σε διαφορετικές περιοχές και να εντοπίσουν τάσεις στην προσφορά.

Για πολλούς παρατηρητές της αγοράς, τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη πληροφόρηση, καθώς μειώνουν το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων δεδομένων και των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αγοραστές ή οι επενδυτές.

Η λειτουργία Map View είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας BuySellCyprus.com καθώς και μέσω της εφαρμογής BuySell.

Για όσους αναζητούν ακίνητο, η αγορά της Κύπρου μπορεί πλέον να εξερευνηθεί με έναν τρόπο που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτός: ολόκληρη, συγκεντρωμένη και ορατή πάνω στον χάρτη.