Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, στο πλαίσιο της δράσης «Μέτρα Ενθάρρυνσης για Εγγραφή Σκύλων στο μητρώο του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας», προωθεί την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενεργό ρόλο αναλαμβάνει η εταιρεία Little Snow Flakes (LSF), επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας της Γερμανικής προέλευσης τροφής σκύλων Josera, συνεργαζόμενη με τον Δήμο για την παροχή τροφής και λιχουδιών σε κάθε σκύλο που εγγράφεται στο Μητρώο, ενισχύοντας έτσι την κοινή προσπάθεια για υπεύθυνη φροντίδα των ζώων.

Ο Γενικός Διευθυντής της LSF, Δημήτρης Εγκωμίτης, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά στηρίζουμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τόσο την ποιότητα ζωής των ζώων συντροφιάς όσο και την υπεύθυνη ιδιοκτησία. Η σωστή σήμανση και καταγραφή των σκύλων αποτελεί βασικό βήμα για την προστασία τους, την πρόληψη της εγκατάλειψης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διατροφής ζώων με υψηλά πρότυπα ποιότητας, θεωρούμε καθήκον μας να στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις».

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία Little Snow Flakes, καθώς και όλους τους χορηγούς και συνεργάτες, για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι: «Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει κοινό όραμα, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των ζώων και της κοινωνίας. Καλούμε όλους τους δημότες να προχωρήσουν στην εγγραφή και σήμανση των σκύλων τους, να αξιοποιήσουν τα μέτρα ενθάρρυνσης που ισχύουν για τον μήνα Μάρτιο και να συμβάλουν ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για μια πιο οργανωμένη και φιλοζωική κοινωνία».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας με το Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας στο τηλέφωνο 23819311.