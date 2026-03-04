Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού ενώνει δυνάμεις μαζί με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού, η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου, επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026, στέλνοντας φέτος ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Με την XM ως ονομαστικό χορηγό, η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια ενός απλού αθλητικού γεγονότος και μετατρέπεται σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, με κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την έμπρακτη στήριξη των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ).

Η φετινή συνεργασία της XM με τον Μαραθώνιο Λεμεσού εστιάζει στον άνθρωπο. Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θέτει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην καρδιά της διοργάνωσης. Η επιμονή και η θέληση που χαρακτηρίζουν τους δρομείς των μεγάλων αποστάσεων, συναντούν το θάρρος και τον καθημερινό αγώνα των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν τη ΣΚΠ, δημιουργώντας μια διαδρομή ελπίδας και προσφοράς.

Με έδρα της τη Λεμεσό, η XM επιδιώκει να αφήσει ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στην πόλη που την φιλοξενεί. Μέσα από τη στήριξη του Μαραθωνίου, η εταιρεία προωθεί όχι μόνο την υγεία και την ευεξία, αλλά και τη συμπερίληψη, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματική αριστεία αποκτά νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Σχετικά με την XM

Η XM, με πάνω από δεκαπέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας στον διεθνή χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει ταυτίσει το όνομά της με την αξιοπιστία και την κοινωνική ευαισθησία. Η στρατηγική ΕΚΕ της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της, με δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία διαχρονικής αξίας. Για την XM, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη μιας δίκαιης και υγιούς κοινωνίας.

Εκ μέρους της ΧΜ η CO-CEO Σταύρη Μόρτη δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά, η XM αναλαμβάνει φέτος για πρώτη φορά το ρόλο του ονομαστικού χορηγού του Μαραθωνίου Λεμεσού, στηρίζοντας έναν θεσμό με ξεχωριστή σημασία για την πόλη μας. Για εμάς, η Λεμεσός δεν είναι μόνο η βάση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας, αλλά το σπίτι μας — η πόλη που μας εμπνέει με τη ζωντάνια, την ενέργεια και τη διαρκή εξέλιξή της. Στην XM γνωρίζουμε καλά ότι κάθε μεγάλη προσπάθεια απαιτεί πειθαρχία, στρατηγική και επιμονή — αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δρομέα που θα σταθεί στη γραμμή της εκκίνησης. Ο Μαραθώνιος αποτελεί μια γιορτή δύναμης, αντοχής και συλλογικότητας, στοιχεία που μας ενώνουν και μας κινητοποιούν. Φέτος, επιλέγουμε να τρέξουμε για έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό: να σταθούμε δίπλα σε όσους δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη με τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Είμαστε περήφανοι που η διοργάνωση δίνει φωνή και στήριξη σε αυτή την προσπάθεια και καλούμε το κοινό να γίνει μέρος αυτής της αλυσίδας προσφοράς. Μαζί αποδεικνύουμε ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο. Ανυπομονούμε να δώσουμε το σύνθημα για μια διοργάνωση που θα μείνει αξέχαστη».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού Ανδρέας Σπύρου σημείωσε: «Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας, συναρπαστικής εποχής, καθώς καλωσορίζουμε την XM ως τον ονομαστικό χορηγό του Μαραθωνίου Λεμεσού. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν παγκόσμιο ηγέτη που όχι μόνο έχει την έδρα του στην πόλη μας, αλλά μοιράζεται μαζί μας το ίδιο πάθος για την αριστεία, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Το διεθνές εκτόπισμα και το κύρος της XM προσδίδουν μια νέα δυναμική στον θεσμό, ενισχύοντας τον κοινό μας στόχο: να αναδείξουμε τη Λεμεσό ως έναν κορυφαίο αθλητικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Ανυπομονούμε να δούμε αυτό το όραμα να ζωντανεύει στους δρόμους της πόλης μας, προσφέροντας σε χιλιάδες δρομείς μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.»

Το αγωνιστικό πλάνο του διημέρου

Με φόντο το γαλάζιο της Μεσογείου και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Μόλου, ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026 υπόσχεται φέτος μια εμπειρία που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, γεμάτη ενέργεια, πάθος και προσωπικές υπερβάσεις.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο 21 Μαρτίου, με τον παραλιακό δρόμο να γεμίζει από τις ομάδες του Primetel Εταιρικού αγώνα 5χλμ., ενώ αμέσως μετά οι δρόμοι ανήκουν στη νέα γενιά με το McDonald's Kids Race 1χλμ. Η κορύφωση του αθλητικού γεγονότος έρχεται την Κυριακή 22 Μαρτίου. Η αυλαία ανοίγει νωρίς το πρωί με την εμβληματική διαδρομή του XM Μαραθωνίου Λεμεσού (42 χλμ.). Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν οι δρομείς του Muskita Ημιμαραθωνίου (21 χλμ.), ενώ το θερμόμετρο ανεβαίνει με τον Petrolina 10 χλμ. δρόμο ενέργειας. Το αγωνιστικό διήμερο ολοκληρώνεται δυναμικά με τον Axlebolt 5χλμ. ατομικό δρόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεχή ενημέρωση και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com

Για ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της XM, ακολουθήστε το @xmculture on Instagram, Facebook, TikTok and YouTube.