Η Electroline ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου και την υπηρεσία Fleksy, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές τους μέσα από σύγχρονες λύσεις πληρωμών.

Με το Fleksy, οι πελάτες της Electroline μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους άμεσα και να εξοφλούν το ποσό σε άτοκες, σταθερές μηνιαίες δόσεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι αγορές με Fleksy στα καταστήματα Electroline πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση υπηρεσίας στα πλάνα πληρωμής, καθώς η Electroline καλύπτει εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία ενισχύει τη δέσμευση της Electroline να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν εύκολα τεχνολογία και οικιακές συσκευές, με ευελιξία, ασφάλεια και καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Με επίκεντρο την εμπειρία του καταναλωτή και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών της, η Electroline συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία και αναβαθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Το Fleksy είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα Electroline καθώς και online στο www.electroline.cy