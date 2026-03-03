Με νέες μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα ακίνητα, η Gordian ανοίγει τον δρόμο για μια επένδυση που συνδυάζει τοποθεσία, άνεση και προοπτική. Ακίνητα που στηρίζουν το σήμερα και εξελίσσονται μαζί με το αύριο.

Εμπορικό κτήριο στον Άγιο Νικόλαο (Αρ. αναφοράς 7687)

Το ακίνητο είναι ένα εμπορικό κτήριο στον 'Αγιο Νικόλαο που βρίσκεται στη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Λάρνακας.

Το κτήριο αποτελείται από έναν ενιαίο εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο, ένα γραφείο και μια μικρή κουζίνα στον πρώτο όροφο και υπόγειο. Οι εσωτερικοί χώροι και το μεσοπάτωμα έχουν συνολικό εμβαδόν 802 τ.μ. και το υπόγειο 635 τ.μ.

Είναι χτισμένο σε τρία οικόπεδα με συνολικό εμβαδόν 898 τ.μ. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λάρνακας.

Το ακίνητο είναι επί του παρόντος ενοικιασμένο, προσφέροντας σταθερή απόδοση.

Το κτήριο προσφέρεται στην μειωμένη τιμή του €1,425,000.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Γραφείο και κατάστημα στην Βορόκληνη (Αρ. αναφοράς 9026)

Το ακίνητο αποτελείται από ένα γραφείο και ένα κατάστημα στη Βορόκληνη και διατίθεται στη μειωμένη τιμή των €155,000. Το ακίνητο βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης και μόλις ένα χιλιόμετρο από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας.

Το γραφείο (αρ. 111) βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και αποτελείται από ενιαίο χώρο, τουαλέτα και κουζίνα. Διαθέτει καλυμμένο εμβαδόν 48 τ.μ.

Το κατάστημα (αρ. Μ1) βρίσκεται στον ημιώροφο και έχει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 65 τ.μ.

Τόσο το γραφείο όσο και το κατάστημα είναι κενά και άμεσα διαθέσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Οικιστικό οικόπεδο στην Καλαβασό (Αρ. αναφοράς 9484)

Το ακίνητο (αρ. 10) είναι οικόπεδο στην Καλαβασό, μέρος του οικιστικού έργου «Green Valley». Βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στη θάλασσα.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 614 τ.μ. και διατίθεται στην ελκυστική τιμή των €90,000.

Υπάρχει ενεργή συμφωνία διανομής. Το ακίνητο δεν έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Η πώληση θα γίνει με μεταβίβαση μεριδίου και συμφωνία διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Οικιστικό οικόπεδο στον Κόρνο (Αρ. αναφοράς 6466)

Οικιστικό οικόπεδο με εμβαδόν 1,394 τ.μ. στον Κόρνο. Ιδανική ευκαιρία επένδυσης για οικιστικούς ή επενδυτικούς σκοπούς, ενώ, χάρη στη γύρω πλούσια δασική περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση εξοχικών κατοικιών.

Βρίσκεται σε απόσταση 900 μέτρων από το χωριό και 1,4 χιλιομέτρων από τον αυτοκινητόδρομο. Ο Κόρνος κατέχει προνομιακή θέση, αφού βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας και οι τρεις πόλεις είναι προσβάσιμες μέσα σε 25 λεπτά.

Το οικόπεδο διατίθεται στη μειωμένη τιμή των €75,000. Σημειώνεται ότι η Gordian διαθέτει προς πώληση ένα γειτονικό τεμάχιο με αριθμό αναφοράς 6470.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Για όλα τα SMART DEALS της Gordian επισκεφθείτε το gogordian.com/deals.