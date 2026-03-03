Μια ιδέα μπορεί να ξεκινήσει από μια σχολική αίθουσα και να φτάσει πολύ πιο μακριά.

Κάθε χρόνο, σε διαφορετικές σχολικές αίθουσες σε ολόκληρη την Κύπρο, γεννιούνται ιδέες. Ιδέες που ξεκινούν ως απλές σκέψεις, μετατρέπονται σε συζητήσεις, γίνονται σχέδια στο χαρτί και, τελικά, αποκτούν μορφή, σκοπό και προοπτική. Το mind REset δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Είναι μια εμπειρία διαμόρφωσης χαρακτήρα, σκέψης και στάσης ζωής.

Από το 2021 μέχρι σήμερα, σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία. Έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, να το αναλύουν, να συνεργάζονται για να βρουν λύση και να την παρουσιάζουν με αυτοπεποίθηση. Έχουν έρθει σε επαφή με έννοιες όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η υπεύθυνη κατανάλωση και η κυκλική οικονομία, όχι ως θεωρητικά κεφάλαια ενός βιβλίου, αλλά ως πραγματικές προκλήσεις που τους αφορούν.

Η συμβολή της Lidl Κύπρου σε αυτή την πρωτοβουλία υπήρξε καθοριστική. Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και με ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση, η εταιρεία στήριξε διαχρονικά το mind REset, μετατρέποντάς το σε έναν θεσμό που ενώνει τη σχολική κοινότητα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η βιωσιμότητα έπαψε να είναι μια αφηρημένη έννοια και έγινε πρακτική εμπειρία για χιλιάδες παιδιά.

Οι φετινοί νικητές αποτελούν μια ακόμη απόδειξη του τι μπορεί να γεννηθεί όταν δίνεται στα παιδιά ο κατάλληλος χώρος και η σωστή καθοδήγηση. Η μαθητική εταιρεία TIME2FRESH από το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κ.Β.) ανέπτυξε καινοτόμα, επαναφορτιζόμενα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων που, μέσω οθόνης και αισθητήρων, παρακολουθούν την ημερομηνία λήξης και την υπολειπόμενη ποσότητα του τροφίμου, βοηθώντας τα νοικοκυριά να περιορίσουν τη σπατάλη και να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά τις αγορές και την κατανάλωσή τους. Πίσω από την ιδέα βρίσκονται οι Παναγιώτης Πούλλου, Ευάγγελος Οικονομίδης, Μάξιμος Χριστοδούλου Οικονόμου, Αναστάσιος Χαριλάου και Μιχαήλ Σαββίδης, με καθοδηγητή τους τον εκπαιδευτικό Κυριάκο Παστίδη.

Αντίστοιχα, η μαθητική εταιρεία LEMONAID από το Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους παρουσίασε φυσικές, οικολογικές λευκαντικές ταμπλέτες πλυντηρίου ρούχων, οι οποίες παράγονται από λεμόνια που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Οι Αντώνης Χατζηλιασής, Ελένη Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Βασίλης Παναγίδης και Στέφανος Νικόλαος Σερδάρης, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Χριστιάνας Καραπάσιη, Έλενας Νεοκλέους και Ελένης Καρούσιου, απέδειξαν πως η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από την επαναξιοποίηση και να καταλήξει σε μια πιο υπεύθυνη καθημερινότητα.

Ωστόσο, το ουσιαστικό αποτύπωμα του mind REset δεν περιορίζεται στα βραβεία. Βρίσκεται στην εμπειρία. Στη στιγμή που ένα παιδί αντιλαμβάνεται ότι η ιδέα του έχει αξία. Στην εμπειρία της ομαδικής δουλειάς. Στην πρόκληση της δημόσιας παρουσίασης. Στην αυτοπεποίθηση που καλλιεργείται όταν η προσπάθεια αναγνωρίζεται. Όλα αυτά τα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες απέκτησαν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν και πέρα από τη σχολική τους πορεία: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, επιχειρηματική αντίληψη και περιβαλλοντική συνείδηση.

Μέσα από το mind REset, η Lidl Κύπρου δεν επένδυσε μόνο σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επένδυσε στη διαμόρφωση ενεργών, ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Σε μια γενιά που δεν βλέπει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις ως κάτι μακρινό, αλλά ως προσωπική ευθύνη και ευκαιρία για δράση. Σε νέους ανθρώπους που μαθαίνουν να σκέφτονται με όρους βιωσιμότητας και να λειτουργούν με αξίες.

Σε μια εποχή όπου η κοινωνία καλείται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που παράγει, καταναλώνει και ζει, η εκπαίδευση αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο αλλαγής. Και όταν σχεδόν 16.500 παιδιά έχουν ήδη περάσει από αυτή τη διαδρομή, το αποτύπωμα ξεπερνά το σχολικό περιβάλλον και αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία.

Γιατί κάθε παιδί που έμαθε να σκέφτεται διαφορετικά σήμερα, είναι ένας ενήλικας που θα πράττει διαφορετικά αύριο. Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος mind REset.