Το Economy Today βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη οδηγική επαφή με το νέο BYD SEALION 5 DM-i, ένα plug-in hybrid οικογενειακό SUV που τοποθετείται ως εναλλακτική απέναντι στα παραδοσιακά βενζινοκίνητα, αλλά και ως πιο «άνετη» επιλογή για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι για αμιγώς ηλεκτρικό.

Η διαδρομή μας περιλάμβανε κίνηση στο κέντρο της πόλης αλλά και οδήγηση κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου το μοντέλο είχε την ευκαιρία να δείξει τόσο την ηλεκτρική του πλευρά όσο και τη συνολική του ισορροπία σε πιο ανοιχτό δρόμο.

Πρώτη εικόνα - Μεγάλο, σύγχρονο, οικογενειακό

Με μήκος 4,74 μέτρα και μεταξόνιο 2.712 mm, το SEALION 5 DM-i ανήκει ξεκάθαρα στα μεσαία SUV. Στην πράξη, αυτό σημαίνει άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 463 λίτρα και, με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, αγγίζει τα 1.410 λίτρα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι καθαρή και σύγχρονη με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και οθόνη αφής 12,8 ιντσών με το infotainment της BYD, εύκολη συνδεσιμότητα με Apple και Android, καθώς και πρακτικές λεπτομέρειες για την καθημερινότητα. Υπάρχουν θύρες USB εμπρός και πίσω, ενώ στην έκδοση Design συναντάμε και ασύρματη φόρτιση.

Η λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load) επιτρέπει τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών έως 3,3 kW, στοιχείο που διευρύνει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Ηλεκτρική αίσθηση με υβριδική ασφάλεια

Το σύστημα Super Hybrid DM-i συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων, με συνολική ισχύ 212 ίππων. Στην καθημερινή χρήση, το αυτοκίνητο κινείται κατά κύριο λόγο ηλεκτρικά, προσφέροντας αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

Στην κίνηση της Αθήνας, η ηλεκτρική λειτουργία καλύπτει μεγάλο μέρος των διαδρομών. Στην παραλιακή, το σύστημα λειτουργεί διακριτικά, με τον βενζινοκινητήρα να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται, χωρίς απότομες μεταβάσεις. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,7 δλ. (Comfort) ή 8,1 δλ. (Design).

Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 86 χλμ. στην έκδοση Design, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ. Η σταθμισμένη κατανάλωση μπορεί να διαμορφωθεί έως και στα 2,1 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία.

Η ανάρτηση δίνει έμφαση στην άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό σε αστικό περιβάλλον.

Εξοπλισμός και τιμή

Το SEALION 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και επτά αερόσακους.

Στην Κύπρο, η τιμή ξεκινά από €30.990 (με Electric Bonus) για την έκδοση Comfort και €32.990 για την Design ενώ καλύπτεται 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 8 χρόνια για μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα.