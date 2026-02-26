Eνισχύοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Παγκόσμια τεχνογνωσία. Αποδεδειγμένες λύσεις στελέχωσης. Τώρα και στην Κύπρο.

Η Dynamic Staffing Services (DSS), διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων στελέχωσης και στρατηγικού ανθρώπινου δυναμικού με σχεδόν πενήντα χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 16 χώρες, ανακοινώνει σήμερα την επίσημη έναρξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η εταιρεία εισέρχεται στην κυπριακή αγορά με σκοπό να υποστηρίξει την ανάπτυξη των εργοδοτών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας διεθνές ανθρώπινο δυναμικό απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ελλείψεων δεξιοτήτων.

Σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα ταλέντου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η DSS αξιοποιεί την εκτενή εμπειρία της στην αναζήτηση και κινητοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματιών για επιχειρήσεις σε νευραλγικούς τομείς όπως οι κατασκευές, οι υποδομές, η φιλοξενία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η μεταποίηση. Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Αθήνα, όπου η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία, η DSS συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς, παρέχοντας άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες από την Ινδία, το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες και άλλες ασιατικές αγορές. Μέσα από αυτή τη στοχευμένη προσέγγιση, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση των χρονοδιαγραμμάτων μεγάλων έργων, στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων και στην πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

Η DSS ξεχωρίζει για την αυστηρά δομημένη και αξιόπιστη προσέγγιση στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού. Οι υποψήφιοι διαθέτουν κατά κανόνα τουλάχιστον δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, με διεθνές υπόβαθρο και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η εταιρεία εφαρμόζει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική διαδικασία προσλήψεων και κινητοποίησης, επιτυγχάνοντας την άφιξη καταρτισμένων επαγγελματιών σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών από την οριστικοποίηση των απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη κανονιστικές διαδικασίες και περιόδους ειδοποίησης.

Πέραν της στελέχωσης, η DSS συμβάλλει στη δημιουργία σταθερότητας για τους εργοδότες. Μέσω δομημένης διαδικασίας ένταξης, εξοικείωσης με τη γλώσσα και πρακτικής υποστήριξης ενσωμάτωσης, οι επιχειρήσεις αποκτούν εργαζομένους που αποδίδουν από την πρώτη ημέρα. Η εγγύηση αντικατάστασης εντός 60 ημερών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου υπηρεσιών της DSS, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στη μεθοδολογία επιλογής και στην καταλληλότητα των υποψηφίων.

«Η Κύπρος αντιπροσωπεύει μια δυναμική και εξελισσόμενη αγορά, και εισερχόμαστε με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Samir Khosla, Πρόεδρος της DSS. «Η αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κύπρου δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για βαθύτερους οικονομικούς δεσμούς. Ο ρόλος μας υπερβαίνει την απλή παροχή εργατικού δυναμικού. Στοχεύουμε να γίνουμε στρατηγικός εταίρος ανάπτυξης για τις κυπριακές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της παραγωγικής τους ικανότητας και την ενδυνάμωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους».

Με την επέκτασή της στην Κύπρο, η DSS ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο παρουσίας στην περιοχή, επενδύοντας σε λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που διέπονται από συνέπεια, διαφάνεια και υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για επικοινωνία με την ομάδα της DSS στην Κύπρο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dss-hr.com ή αποστείλετε email στο [email protected].

Σχετικά με τη Dynamic Staffing Services (DSS)

Η Dynamic Staffing Services συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων διεθνούς στελέχωσης και ολοκληρωμένων λύσεων ανθρώπινου δυναμικού στην Ασία. Ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα διαθέτει δίκτυο 24 γραφείων σε 16 χώρες, υποστηρίζοντας εργοδότες με υπεύθυνες και πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσέλκυσης, επιλογής και τοποθέτησης προσωπικού, καθώς και οργάνωσης της μετακίνησης και ένταξής του στη χώρα απασχόλησης. Μέχρι σήμερα, η DSS έχει τοποθετήσει περισσότερους από 500.000 εξειδικευμένους εργαζομένους για λογαριασμό επιχειρήσεων σε 30 χώρες, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως οι κατασκευές και οι υποδομές, η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα, η φιλοξενία, η υγεία και η αεροπορία.