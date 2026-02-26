Εκδήλωση αιμοδοσίας διοργάνωσε ο Όμιλος Bioland Energy Group την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στο Eptagon Business Hub της μητρικής εταιρείας Eptagon Group, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων του Κέντρου Αίματος και την προώθηση της αξίας της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του εκλιπόντος Dmitry Chudakov, ενός πολύτιμου συνεργάτη και αγαπητού φίλου της εταιρείας. Με τη θερμή ανταπόκριση και την εθελοντική συμμετοχή των μελών του προσωπικού, συγκεντρώθηκαν συνολικά 20 μονάδες αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των αναγκών του Κέντρου Αίματος και τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του.

Οι εκδηλώσεις αιμοδοσίας, οι οποίες διοργανώνονται κάθε χρόνο, εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Bioland Energy. Σε δήλωσή του, ο CEO της Bioland Energy Group, κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ανέφερε: «Γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του Κέντρου Αίματος για επαρκή αποθέματα, διοργανώσαμε ακόμη μία εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία μας, τιμώντας με τον τρόπο αυτό και τη μνήμη του στενού μας συνεργάτη, Dmitry Chudakov. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό της εταιρείας για τη σημαντική ανταπόκρισή του και να διαβεβαιώσω ότι η Bioland Energy Group θα συνεχίσει να στέκεται έμπρακτα δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προσφέρουν πραγματική αξία στον συνάνθρωπο».