Οι Υπεραγορές METRO εμπλουτίζουν το πρόγραμμα επιβράβευσης Collect & Benefit με μια ξεχωριστή συνεργασία που φέρνει την ποιότητα και την καινοτομία στην καρδιά της κουζίνας. Η νέα συλλογή BAKEWARE της Bugatti είναι πλέον διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από το πρόγραμμα, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικού επιπέδου σκεύη ζαχαροπλαστικής μέσα από τις καθημερινές τους αγορές.

Η συλλογή Bugatti Bakeware έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία ψησίματος, συνδυάζοντας υλικά επαγγελματικών προδιαγραφών, λειτουργικές λύσεις και απόλυτη ασφάλεια τροφίμων.

Κάθε προϊόν κατασκευάζεται με στόχο το άψογο αποτέλεσμα: αντικολλητική επίστρωση σιλικόνης για ομοιόμορφο ψήσιμο και εύκολο καθάρισμα, καθώς και υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα που διασφαλίζει αντοχή και απόδοση που ξεχωρίζουν.

Με τη Bugatti Bakeware, η χαρά της ζαχαροπλαστικής συναντά την τεχνολογία και την αξιοπιστία, μετατρέποντας κάθε δημιουργία σε εμπειρία.

Η νέα προσφορά Collect & Benefit επιβεβαιώνει τη δέσμευση των Υπεραγορών METRO να προσφέρουν ποιοτικές επιλογές που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Linkedin

Οι Υπεραγορές METRO ενισχύουν το πρόγραμμα επιβράβευσης Collect & Benefit με τη νέα συλλογή Bugatti Bakeware, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε σκεύη ζαχαροπλαστικής επαγγελματικών προδιαγραφών μέσα από τις καθημερινές τους αγορές.

Η συλλογή συνδυάζει υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα και αντικολλητική επίστρωση σιλικόνης για ομοιόμορφο ψήσιμο, αντοχή και ασφάλεια τροφίμων, αναβαθμίζοντας την εμπειρία στην κουζίνα με αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Η ενέργεια ισχύει έως 31/05, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση των Υπεραγορών METRO να προσφέρουν ουσιαστική αξία και καινοτόμες επιλογές που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των καταναλωτών.