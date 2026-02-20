Ο Όμιλος απέσπασε βαθμολογία 9,0 στα 10 στα Traveller Review Awards 2026.

Η Louis Hotels με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διάκρισή της στα Booking.com Traveller Review Awards 2026, έναν παγκόσμιο θεσμό που αναδεικνύει τα καταλύματα με τις υψηλότερες βαθμολογίες, βάσει των επαληθευμένων αξιολογήσεων εκατομμυρίων ταξιδιωτών, μέσω μίας από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες παγκοσμίως.

Ο Όμιλος απέσπασε την εξαιρετική βαθμολογία του 9,0, ως μέσο όρο των ξενοδοχείων Louis σε Ελλάδα και Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει τη φωνή των ίδιων των φιλοξενούμενων, οι οποίοι μέσα από τις αξιολογήσεις τους αναγνωρίζουν την ποιότητα, την εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία διαμονής.

Κάθε χρόνο, τα Traveller Review Awards τιμούν συνεργάτες που ξεχωρίζουν για το πάθος, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους στον τομέα της φιλοξενίας – στοιχεία που αποτελούν διαχρονικές αξίες της Louis Hotels.

Η διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της Louis Hotels και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ταξιδιώτες στη φιλοξενία που προσφέρουν τα ξενοδοχεία του Ομίλου σε Κύπρο και Ελλάδα.

Σχετικά με τα Booking.com Traveller Review Awards:

Τα Booking.com Traveller Review Awards αποτελούν ετήσιο θεσμό που επιβραβεύει καταλύματα με βάση επαληθευμένες αξιολογήσεις επισκεπτών στην πλατφόρμα της Booking.com. Οι διακρίσεις βασίζονται αποκλειστικά στη συνολική βαθμολογία και στην εμπειρία που αποτυπώνουν οι ίδιοι οι ταξιδιώτες, αναγνωρίζοντας τη σταθερή ποιότητα και την αριστεία στη φιλοξενία.

Σχετικά με τη Louis Hotels :

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.