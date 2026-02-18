Η Toyota Gazoo Racing World Rally Team συνέχισε το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι 2026, κατακτώντας το απόλυτο αποτέλεσμα στο Ράλι Σουηδίας με ένα ιστορικό 1-2-3-4. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Elfyn Evans, ο οποίος κυριάρχησε στο μοναδικό αμιγώς χειμερινό αγώνα του θεσμού και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.

Μετά το 1-2-3 στο Ράλι Μόντε Κάρλο, η Toyota πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί από το 2010, όταν η ομάδα της Citroën είχε καταλάβει το βάθρο σε δύο συνεχόμενους αγώνες. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρόκειται για το πρώτο 1-2-3 σε δύο διαδοχικούς εναρκτήριους γύρους μιας σεζόν από το 1984, όταν η Audi είχε πετύχει ανάλογο αποτέλεσμα σε Μόντε Κάρλο και Σουηδία.

Ο Evans, με συνοδηγό τον Scott Martin, έδωσε σκληρή μάχη με τον ομόσταυλο του Takamoto Katsuta. Ο Ιάπωνας πήρε προσωρινά το προβάδισμα την Παρασκευή, όταν ο Ουαλός αντιμετώπισε δυσκολίες ανοίγοντας τον δρόμο στα χιονισμένα περάσματα. Ωστόσο, το Σάββατο ο Evans αντεπιτέθηκε, χτίζοντας διαφορά 13,3 δευτερολέπτων πριν από την τελική ημέρα. Την Κυριακή οι δύο οδηγοί μοιράστηκαν τις νίκες στις ειδικές, όμως ο Evans κράτησε τον έλεγχο και σφράγισε την επικράτησή του με διαφορά 14,3 δευτερολέπτων. Παράλληλα, εξασφάλισε και σημαντικούς βαθμούς από την κατάταξη Super Sunday και την Power Stage, φεύγοντας από τη Σουηδία με 34 βαθμούς και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.

Τρίτος τερμάτισε ο νεαρός Φινλανδός Sami Pajari, ο οποίος άφησε πίσω του την απογοήτευση του Μόντε Κάρλο και κατέκτησε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του στο WRC. Την τετράδα συμπλήρωσε ο Σουηδός Oliver Solberg, ο οποίος είχε να διαχειριστεί το μειονέκτημα της πρώτης θέσης εκκίνησης μετά τη νίκη του στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς. Στον αγώνα συμμετείχε και ο Ιταλός Lorenzo Bertelli, ο οποίος επέστρεψε στο WRC μετά από δύο χρόνια, τερματίζοντας 15ος με Toyota GR Yaris Rally1. Παράλληλα, η Toyota πανηγύρισε και το 1-2 στην κατηγορία WRC2 με το GR Yaris Rally2.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα δοθεί στο θρυλικό Safari Rally Kenya, από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου, σε έναν αγώνα που υπόσχεται εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, σκληρές διαδρομές και μεγάλες ταχύτητες στις αφρικανικές σαβάνες.

Τελική κατάταξη

1 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) 2h35m53.1s

2 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +14.3s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +46.0s

4 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +1m11.6s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +1m50.3s

6 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +1m53.2s

7 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +3m45.9s

8 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +4m05.5s

9 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +6m05.4s

10 Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +10m36.2s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Elfyn Evans 60

2 Oliver Solberg 47

3 Takamoto Katsuta 30

4 Adrien Fourmaux 28

5 Thierry Neuville 21

6 Sébastien Ogier 18

7 Sami Pajari 17

8 Esapekka Lappi 9

9 Léo Rossel 8

10 Yohan Rossel 6

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing 117

2 Hyundai Shell Mobis 66

3 TOYOTA GAZOO WRT2 18

4 M-Sport Ford 14