Το Foody, η #1 πλατφόρμα delivery στην Κύπρο, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Spotify, τη δημοφιλέστερη υπηρεσία audio streaming στον κόσμο, προσφέροντας 3 μήνες δωρεάν Spotify Premium σε όλους τους χρήστες του FoodyPro, νέους και υφιστάμενους, είτε διαθέτουν μηνιαία είτε ετήσια συνδρομή.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι χρήστες του FoodyPro θα λάβουν ένα μοναδικό link από το Spotify για να ενεργοποιήσουν τη δωρεάν τρίμηνη δοκιμή του Spotify Premium, απολαμβάνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια τραγούδια, 5 εκατομμύρια podcasts και 375.000 audiobooks, όλα χωρίς διαφημίσεις και με απεριόριστα skips.

Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, το καλό φαγητό χρειάζεται και το σωστό soundtrack.

Το FoodyPro, η συνδρομητική υπηρεσία του Foody, προσφέρει απεριόριστο δωρεάν delivery σε ακτίνα έως 5 χλμ. από τη διεύθυνσή σου και αποκλειστικές Pro προσφορές σε αγαπημένα εστιατόρια, καταστήματα και supermarkets σε όλη την Κύπρο. Τώρα, με την προσθήκη του Spotify Premium, το FoodyPro γίνεται η απόλυτη εμπειρία για όσους αγαπούν να συνδυάζουν τη γεύση με τη μουσική.

Η προσφορά ισχύει για χρήστες FoodyPro που θα λάβουν μοναδικό link από το Spotify και δεν έχουν ξαναεγγραφεί στο Spotify Premium. Μετά τη λήξη της δωρεάν περιόδου, η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν ακυρωθεί. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σχετικά με το Foody

Τo Foody δημιουργήθηκε το 2015, ως η πρώτη εταιρεία online delivery στην Κύπρο, αλλάζοντας τον τρόπο παράδοσης τροφίμων στη χώρα. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην κυπριακή αγορά, στηρίζοντας την ανάπτυξή της στην τεχνολογία και την καινοτομία. Συνεργάζεται με περισσότερα από 3.500 καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

Μέσω υπηρεσιών όπως το μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής «FoodyPro», το πρόγραμμα επιβράβευσης «Rubies», την υπηρεσία γρήγορου delivery για είδη υπεραγοράς «Alphamega Express» καλύπτει με έξυπνους και ωφέλιμους τρόπους τις ανάγκες των καταναλωτών σε όλη την Κύπρο και φέρνει ακόμη πιο κοντά στους χρήστες της την εμπειρία μιας πιο εύκολης και οικονομικής καθημερινότητας.

Σχετικά με το Spotify

Η πλατφόρμα του Spotify άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική από την έναρξη της λειτουργίας της το 2008. Σήμερα, περισσότεροι ακροατές από ποτέ έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν, να οργανώνουν και να απολαμβάνουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια τραγούδια, πάνω από 5 εκατομμύρια τίτλους podcasts και 375.000 audiobooks à la carte στο Spotify. Η εταιρεία αποτελεί τη δημοφιλέστερη υπηρεσία συνδρομητικού audio streaming παγκοσμίως, με περισσότερους από 602 εκατομμύρια χρήστες, εκ των οποίων 236 εκατομμύρια συνδρομητές, σε 184 αγορές.