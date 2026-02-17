Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) και η C.D Multimedia Services Ltd ανακοινώνουν τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας, «BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026, στο Pavilion Hall στη Λευκωσία.

Το συνεδριακό τμήμα της εκδήλωσης υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-DEFIS / ENDR), το ΚΕΒΕ και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ).

Το συνέδριο τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Άμυνας ενώ στηρίζεται από την Αστυνομία Κύπρου και λοιπούς φορείς.

Η εκδήλωση αποτελεί ορόσημο για το οικοσύστημα άμυνας και ασφάλειας, φέρνοντας σε επαφή αρμόδιες αρχές, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και κορυφαίες εταιρείες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για πρώτη φορά Κύπρο, το εκθεσιακό τμήμα (Exhibition Area) της εκδήλωσης θα ανοίξει τις πύλες του στο ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά στατική έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού, καινοτόμα προϊόντα κυπριακών εταιρειών, καθώς και συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και τα Σώματα Ασφαλείας.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) τις ακόλουθες ώρες:

● Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026: 15:30 – 18:30

● Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026: 11:00 – 14:00

Σημαντική Σημείωση για την Είσοδο: Για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, απαιτείται απαραιτήτως προεγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών με επίδειξη πολιτικής ταυτότητας, ενώ ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές 17 ετών και άνω.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω διεθνών συνεργασιών. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς για το έργο τους και τις τεχνολογίες διττής χρήσης.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους εκθέτες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.battlefieldredefined.com.