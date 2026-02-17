Ευκαιρίες τιμών σε ακίνητα σε Λεμεσό και Πάφο από την Gordian

Σημαντικές ευκαιρίες αναδύονται στην αγορά ακινήτων της Κύπρου, καθώς η Gordian παρουσιάζει νέες, μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα ακίνητα στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει οικιστικά τεμάχια, κατοικίες και άλλες κατηγορίες ακινήτων, σε προνομιακές τοποθεσίες, με άμεση πρόσβαση σε κύριες οδικές αρτηρίες και σύγχρονες υποδομές, καλύπτοντας τόσο ανάγκες ιδιοκατοίκησης όσο και επένδυσης.

Οικιστικό Τεμάχιο στη Μεσόγη, Πάφος (Αρ. αναφοράς 6669)

Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 9,150 τ.μ. και βρίσκεται 500μ από το κέντρο της Μεσόγης και 800μ από το Μέσα Χωριό. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο προς το κέντρο της Πάφου.

Η τοποθεσία του είναι εξαιρετική, αφού προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου.

Το ακίνητο προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των €475,000.

Έχει υποβληθεί πολεοδομική άδεια για το διαχωρισμό του τεμαχίου σε 9 οικόπεδα (εκκρεμεί έγκριση από τις αρχές).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στον Άγιο Τύχωνα, Λεμεσός (Αρ. αναφοράς 8875)

Το οικιστικό οικόπεδο, υπό διαχωρισμό, έχει εμβαδόν 1,332 τ.μ. και βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα, στη Λεμεσό.

Αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία, καθώς διατίθεται στην ελκυστική τιμή των €335,000, σε μία τοποθεσία 150 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και 800 μέτρα από την ακτογραμμή.

Η τοποθεσία του παρέχει εύκολη πρόσβαση στην παραλία, σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Τεμάχια στο Πέρα Πεδί, Λεμεσός (Αρ. αναφοράς 7848)

Στο Πέρα Πεδί η Gordian προσφέρει προς πώληση τρία οικιστικά τεμάχια με συνολικό εμβαδόν 6,563 τ.μ., στην μειωμένη τιμή των €260,000.

Τα τρία τεμάχια βρίσκονται 800 μέτρα από το κέντρο του χωριού και προσφέρουν εγγύτητα σε ανέσεις, όπως σούπερμαρκετ, εστιατόρια και οινοποιεία. Η θέση τους προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο προς Λεμεσό.

Το ακίνητο εμπίπτει σε Κρατική Χορηγία. Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Μεζονέτα στην Πέγεια, Πάφος (Αρ. αναφοράς 9189)

Μία μοναδική ευκαιρία προσφέρει η Gordian, καθώς διαθέτει διώροφη μεζονέτα στην Πέγεια στη μειωμένη τιμή των €115,000.

Το ακίνητο (αρ. 6) είναι μέρος ενός συγκροτήματος κατοικιών, που αποτελείται από δεκατέσσερις κατοικίες με κοινόχρηστη πισίνα.

Η μεζονέτα αποτελείται από κουζίνα ενιαίας διαρρύθμισης και σαλόνι στο ισόγειο και δύο υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο στον πρώτο όροφο. Έχει εσωτερικό εμβαδόν 92 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 13 τ.μ.

Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Για όλα τα SMART DEALS της Gordian επισκεφθείτε το gogordian.com/deals.