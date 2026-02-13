Η ΙΚΕΑ γιορτάζει 40 χρόνια από τότε που δημιούργησε και παρουσίασε τα εμβληματικά κεφτεδάκια της, η σχέση της ΙΚΕΑ με το φαγητό ξεκινά ήδη από το 1958, όταν ο ιδρυτής της, Ingvar Kamprad, προσέφερε καφέ και μπισκότα στους επισκέπτες, θέλοντας να κάνει την εμπειρία αγορών πιο φιλόξενη και ζεστή. Λίγα χρόνια αργότερα, το πρώτο εστιατόριο μέσα σε κατάστημα ΙΚΕΑ έθεσε τις βάσεις για μια φιλοσοφία που εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι του brand.

Το 1985 δημιουργήθηκαν τα σουηδικά κεφτεδάκια ΙΚΕΑ. Σχεδιασμένα «για τους πολλούς», τα κεφτεδάκια HUVUDROLL έγιναν σύμβολο του δημοκρατικού design στη γεύση: απλά, προσιτά, νόστιμα και αγαπητά σε όλο τον κόσμο.

Σαράντα χρόνια μετά, τα κεφτεδάκια ΙΚΕΑ, παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της ΙΚΕΑ διεθνώς και συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η γεύση μπορεί να είναι εμπειρία, ανάμνηση και ένας τρόπος να φέρνει τους ανθρώπους κοντά – πάντα για τους πολλούς.