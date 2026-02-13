Η Μαρίνα Αγίας Νάπας σας προσκαλεί να ζήσετε το φετινό της αποκριάτικο πάρτι, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:00 έως τις 17:30. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Event Plaza μεταμορφώνεται σε έναν πολύχρωμο χώρο γιορτής, γεμάτο μουσική, χορό, ζωντάνια και μοναδικές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Ο εορταστικός ρυθμός θα ξεκινήσει νωρίτερα, με Live Link από τις 12:00 έως τις 14:00, όπου αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα μεταδώσουν ζωντανά το αποκριάτικο κλίμα και θα προετοιμάσουν το κοινό για τη μεγάλη γιορτή.

Φέτος, η διασκέδαση συναντά την αλληλεγγύη μέσα από τη δράση Paddle for Autism. Οι συμμετέχοντες θα κωπηλατήσουν σε μια συμβολική διαδρομή, επιστρέφοντας στη Μαρίνα με την έναρξη των εκδηλώσεων, ντυμένοι ως ήρωες της Disney, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

12:00 – 14:00 | Live Link

Ζωντανή σύνδεση με μουσική και εορταστικό κλίμα, προετοιμάζοντας το κοινό για τη μεγάλη γιορτή.

14:10 – 14:25 | Άφιξη Paddle for Autism & Έναρξη Πάρτι

Οι εθελοντές του Paddle for Autism καταφθάνουν στη Μαρίνα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη με τη δυναμική παρουσία της Batukinio Drum Band.

14:30 – 14:45 | Brazilian Dance Show

Εκρηκτικοί ρυθμοί, εντυπωσιακά κοστούμια και αυθεντική βραζιλιάνικη ενέργεια ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη.

14:50 – 14:55 | Special Guests

Ο Mickey και η Minnie Mouse κάνουν μια ξεχωριστή εμφάνιση στη σκηνή, χαρίζοντας χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

15:00 – 15:15 | Handstand Extravaganza

Ένα εντυπωσιακό σόου ισορροπίας και ακροβατικών που θα καθηλώσει το κοινό.

15:20 – 15:35 | Zumba Kids Dance

Χορός, παιχνίδι και ατελείωτη ενέργεια για τους μικρούς μας φίλους.

15:40 – 15:55 | Half Time Show

Το Brazilian Dance Show ενώνει δυνάμεις με τη Batukinio Drum Band σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα γεμάτο ρυθμό και ένταση.

16:00 – 16:15 | Monocycle Acrobatics Show

Μια μοναδική παράσταση ισορροπίας σε μονόκυκλο που συνδυάζει δεξιοτεχνία, τόλμη και πρωτοτυπία.

16:20 – 16:35 | Zumba Kids Dance

Η διασκέδαση συνεχίζεται με ακόμη περισσότερη κίνηση και ρυθμό για τα παιδιά.

16:40 – 16:55 | Juggling Acrobatics Show

Εντυπωσιακές επιδείξεις που παντρεύουν την ακροβατική τέχνη με το θέαμα της ζογκλερικής.

17:00 – 17:10 | Brazilian Dance Show

Ένα τελευταίο ξέσπασμα βραζιλιάνικης ενέργειας πριν το μεγάλο φινάλε.

17:10 – 17:30 | DJ Closing Set

Ο DJ αναλαμβάνει τα decks και κλείνει το αποκριάτικο πάρτι με ρυθμό και χορό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρεται face painting για τα παιδιά, ενώ ο DJ θα διατηρεί αμείωτη την καρναβαλική ατμόσφαιρα. Ο Mickey και η Minnie θα βρίσκονται στον χώρο για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τους μικρούς μας φίλους.

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας σας περιμένει όλους στο Event Plaza για ένα απόγευμα γεμάτο χαμόγελα, θέαμα και αγάπη.

Για περισσότερες πληροφορίες: marinaayianapa.com/, www.facebook.com/ayianapamarina/ & www.instagram.com/ayianapamarina/