21–22 Φεβρουαρίου

Σάββατο από τις 14:00

Κυριακή από τις 16:00

Kolla, Λεμεσός

Ελεύθερη είσοδος | Φιλικό προς κατοικίδια

Από τη χειμερινή λάμψη στη φωτιά του καρναβαλιού ✨

Χρώματα, μουσική, ζεστασιά, πατινάζ και γιορτή — το Καρναβάλι στο Kolla είναι μια πρόσκληση να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε την άνοιξη.

Τι θα βρείτε:

•Παγοδρόμιο

•Ζώνη φωτιάς & ζεστές γωνιές

•DJs & μουσική όλη την ημέρα

•Τελετή Καύσης της Μασλένιτσα — αποχαιρετούμε τον χειμώνα μαζί

•Πάνω από 150 τοπικά καταστήματα & δημιουργούς

•Street food & λιχουδιές

•Εργαστήρια & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες

•Διαγωνισμός Κοστουμιού Σκύλων — φέρτε τον πιο καλοντυμένο τετράποδο φίλο σας και συμμετέχετε στη γιορτή

Ελάτε να συναντηθούμε γύρω από τη φωτιά και να καλωσορίσουμε την άνοιξη!

Το Καρναβάλι στην Kolla είναι αλλιώς!