21–22 Φεβρουαρίου
Σάββατο από τις 14:00
Κυριακή από τις 16:00
Kolla, Λεμεσός
Ελεύθερη είσοδος | Φιλικό προς κατοικίδια
Από τη χειμερινή λάμψη στη φωτιά του καρναβαλιού ✨
Χρώματα, μουσική, ζεστασιά, πατινάζ και γιορτή — το Καρναβάλι στο Kolla είναι μια πρόσκληση να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε την άνοιξη.
Τι θα βρείτε:
•Παγοδρόμιο
•Ζώνη φωτιάς & ζεστές γωνιές
•DJs & μουσική όλη την ημέρα
•Τελετή Καύσης της Μασλένιτσα — αποχαιρετούμε τον χειμώνα μαζί
•Πάνω από 150 τοπικά καταστήματα & δημιουργούς
•Street food & λιχουδιές
•Εργαστήρια & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες
•Διαγωνισμός Κοστουμιού Σκύλων — φέρτε τον πιο καλοντυμένο τετράποδο φίλο σας και συμμετέχετε στη γιορτή
Ελάτε να συναντηθούμε γύρω από τη φωτιά και να καλωσορίσουμε την άνοιξη!
Το Καρναβάλι στην Kolla είναι αλλιώς!