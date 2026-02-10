“Οι μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Λάρνακας μετατρέπουν χρησιμοποιημένες τσάντες delivery της Wolt σε πράξη κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα καταφύγια αδέσποτων ζώων και φιλοζωικές οργανώσεις”.

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λάρνακας είναι ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15–16 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Γυμνάσιο. Μέσα από αυτή τη δομή, τους δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με διαφορετικές μεθόδους μάθησης, να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες και να προετοιμαστούν για την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη.

Η πρωτοβουλία «BackBag» υλοποιείται σε συνεργασία με τη Wolt, στο πλαίσιο της συμμετοχής των μαθητών στον διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Cyprus. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που προάγει την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Μέσα από το project, οι μαθητές δίνουν «δεύτερη ζωή» στις τσάντες delivery της Wolt, εφαρμόζοντας στην πράξη την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Οι τσάντες μεταποιούνται και επανασχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία μικρών καταφυγίων για αδέσποτες γάτες, τα οποία προσφέρουν ζεστασιά και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα καταφύγια αυτά προορίζονται για τοποθέτηση σε σημεία όπου ήδη σιτίζονται αδέσποτες γάτες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα τους και στηρίζοντας το έργο των τοπικών φιλοζωικών ομάδων.

Παράλληλα, οι μαθητές κατασκευάζουν ανθεκτικές, αδιάβροχες και φιλικές προς το περιβάλλον τσάντες χειρός, κατάλληλες για καθημερινή χρήση, αποδεικνύοντας ότι υλικά που θα κατέληγαν στα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν νέα αξία.

Στόχος του BackBag είναι η μείωση των αποβλήτων, η ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και η έμπρακτη στήριξη των αδέσποτων ζώων, με ιδιαίτερη έμφαση στις γάτες που ζουν στον δρόμο και χρειάζονται προστασία.

Η δράση αποτελεί ταυτόχρονα μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν πώς μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση με πραγματικό κοινωνικό όφελος. Μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ομαδική προσπάθεια, αναπτύσσουν δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για το μέλλον, αποδεικνύοντας ότι η νεανική καινοτομία μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο βιώσιμο και ανθρώπινο κόσμο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Γενικός Διευθυντής της Wolt Cyprus, Ανδρέας Παπαγιάννης, πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις σε σχολείο, καθοδηγώντας ως μέντορας, την εξέλιξη του project, καταθέτοντας τις δικές του ιδέες και εμπειρία. Σε δήλωσή του, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία «BackBag», σε συνεργασία με τους μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Λάρνακας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να υποστηρίζουμε δημιουργικές δράσεις της νέας γενιάς και να ενισχύουμε τις τοπικές κοινότητες. Το «BackBag» είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η καινοτομία και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν να συνδυαστούν, προσφέροντας πραγματικά οφέλη εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».