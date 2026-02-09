Με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από το θάνατο του καταξιωμένου αρχαιολόγου Βάσου Καραγιώργη, ο Όμιλος Thanos Hotels, η διεύθυνση του ξενοδοχείου Amyth και ο επιμελητής του Amyth Store Σάββας Χριστοδουλίδης σας προσκαλούν σε μια γνωριμία με το συγγραφικό του έργο. Οι ογδόντα επιλεγμένες εκδόσεις που παρουσιάζονται στο Amyth Store προέρχονται από το προσωπικό του αρχείο και διατίθενται από την οικογένεια του αποσκοπώντας στην ευρύτερη γνωριμία του κοινού με το έργο του. Οι επιλεγμένες εκδόσεις καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο της έρευνας του εκκινώντας με το βιβλίο Chypre (1968) στις εκδόσεις Nagel της Γενεύης μέχρι και το τελευταίο του βιβλίο Με τον Όμηρο στις μέρες του κορωνοϊού (2021) από τις εκδόσεις Καπόν της Αθήνας..

Η συμβολή του Καραγιώργη στην εδραίωση της αρχαιολογίας ως επιστήμης στον τόπο μας είναι αδιαμφισβήτητη. Με το ερευνητικό, διδακτικό και ανασκαφικό του έργο συνέβαλε σε μια αξιόπιστη καταγραφή της ιστορίας της αρχαίας Κύπρου και παράλληλα με την προσωπικότητα και τις γνώσεις του δραστηριοποιήθηκε και διακρίθηκε επάξια σε διεθνές επίπεδο καθιστώντας την πατρίδα του κέντρο παράδοσης και πολιτισμού.

Η εκδήλωση εμπίπτει στο πρόγραμμα πολιτιστικών προτάσεων του Amyth Store και αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Τhanos Hotels για παιδεία και πολιτισμό.

Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 18:00

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η έντιμη Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Διάρκεια έκθεσης: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου - Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

10:00 - 22:00 καθημερινά