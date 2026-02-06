Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ανακοινώνει τη βράβευσή του με το «Χρυσό Μετάλλιο Περιβάλλοντος για Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Δράσεις» για το 2025, στο πλαίσιο του θεσμού των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική παγκύπρια αναγνώριση της σταθερής και διαχρονικής προσήλωσης του ΕΟΑ Λεμεσού στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα από στοχευμένες πολιτικές και πολυεπίπεδες δράσεις, ο Οργανισμός αποδεικνύει έμπρακτα ότι η περιβαλλοντική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς στρατηγικό στόχο, αλλά καθημερινή πρακτική.

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη

Ο ΕΟΑ Λεμεσού υλοποιεί έργα ουσίας στους τομείς της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας και της ύδρευσης, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνετή διαχείριση των υδατικών πόρων, με την εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού μέσω της παραγωγής και χρήσης ανακυκλωμένου νερού, καθώς και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός επενδύει συστηματικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας ότι η περιβαλλοντική προστασία προϋποθέτει ενεργούς και ενημερωμένους πολίτες.

Το Μουσείο Νερού και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Νερού του ΕΟΑ Λεμεσού, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν το νερό και το περιβάλλον. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα και δράσεις, το Μουσείο λειτουργεί ως γέφυρα γνώσης μεταξύ του Οργανισμού και της κοινωνίας.

Δήλωση Προέδρου ΕΟΑ Λεμεσού

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, κ.Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε:

«Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στον ΕΟΑ Λεμεσού ως τον κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό Οργανισμό της πόλης και της επαρχίας μας. Η συγκεκριμένη βράβευση επισφραγίζει με τον πλέον σαφή τρόπο αυτή τη διαπίστωση και δικαιώνει τις συνεχείς και εντατικές μας προσπάθειες για την εφαρμογή βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών με στόχο την αειφορία. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για αυτή την αναγνώριση».

Ένας θεσμός με ουσιαστικό αποτύπωμα

Τα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη οργανισμών που συμβάλλουν ενεργά και μετρήσιμα στην προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας σύγχρονες, υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές. Η βράβευση του ΕΟΑ Λεμεσού επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης.