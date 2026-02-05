Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη κοινωνική προσφορά για το Kings Avenue Mall. Μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις, ειδικά events, πρωτοβουλίες υγείας και περιβαλλοντικά προγράμματα, το εμπορικό κέντρο έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα και να κάνουν τη διαφορά.

Στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Το Kings Avenue Mall συνεργάζεται ενεργά με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες. Ανάμεσα στους οργανισμούς που υποστηρίζονται είναι:

Sophia for Children

Το Πρώτο Χάδι

Χαμόγελο του Παιδιού

Ένα Όνειρο Μια Ευχή

Πυξίδα Ζωής

ΠΑΣΥΚΑΦ

Ερυθρός Σταυρός

Europa Donna

Αιμοδοσία

Η κοινωνική δράση του Kings Avenue Mall περιλαμβάνει τη διοργάνωση τακτικών αιμοδοσιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα και να στηρίξουν συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ενισχύεται η εθελοντική προσφορά και προάγεται η κοινωνική υπευθυνότητα.

Φιλανθρωπικά Events

Πέρα από τις τακτικές πρωτοβουλίες, το Kings Avenue Mall διοργανώνει ειδικά φιλανθρωπικά events που ενώνουν την κοινότητα και στηρίζουν παιδιά και οικογένειες:

Run Together – 1ος Αγώνας Δρόμου: Οι συμμετέχοντες έτρεξαν 5 χιλιόμετρα γεμίζοντας την πόλη με ενέργεια και χαμόγελα, ενώ τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν 5 χιλιόμετρα γεμίζοντας την πόλη με ενέργεια και χαμόγελα, ενώ τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτοκινητιστικό Event σε συνεργασία με τον οργανισμό Wheel of Hope: Όλα τα έσοδα από τη δράση διατέθηκαν στο Παιδικό Χαμόγελο.

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης – Aνάκυκλος

Το πρόγραμμα Aνάκυκλος προάγει τη συλλογή και ανακύκλωση ρουχισμού, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Στο -1 parking (Blue Parking) υπάρχει ειδικός κάδος συλλογής ρουχισμού.

Το 2025 συλλέχθηκαν 6.500 κιλά ρουχισμού, τα οποία ανακυκλώθηκαν ή διανεμήθηκαν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Αυτή η πρωτοβουλία συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωση του εμπορικού στην αειφορία.

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης Υγείας

Το Kings Avenue Mall οργανώνει εκδηλώσεις που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία:

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Εκδηλώσεις και ενημερωτικά σεμινάρια για σωστή διατροφή, ισορροπημένο τρόπο ζωής και πρόληψη ασθενειών.

Πρόληψη και υποστήριξη ψυχικής υγείας: Καμπάνιες ευαισθητοποίησης, συνεργασία με ειδικούς φορείς και ενημέρωση του κοινού για διαθέσιμους υποστηρικτικούς πόρους.

Ευαισθητοποίηση για το ΔΕΠΥ και άλλες αναπτυξιακές ή σπάνιες παθήσεις: Δράσεις ενημέρωσης για την κατανόηση, την αποδοχή και την έγκαιρη υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.

Με αυτές τις δράσεις, το Kings Avenue Mall ενθαρρύνει τους επισκέπτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υγεία και ευημερία τους, ενώ παράλληλα προάγεται η κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Συνεργασία με την Εφαρμογή Ablebook

Το Kings Avenue Mall έχει ενταχθεί στην εφαρμογή Ablebook, προάγοντας την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες. Οι χρήστες της εφαρμογής Ablebook που επισκέπτονται το εμπορικό μπορούν να ενημερώνονται για τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις και να απολαμβάνουν έναν ασφαλή και εύχρηστο χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο, το εμπορικό διασφαλίζει ότι όλοι οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν έναν προσβάσιμο, ασφαλή και φιλικό χώρο, χωρίς εμπόδια.

Με όλες αυτές τις δράσεις του 2025, από τη συλλογή 6.500 κιλών ρουχισμού μέχρι τις αιμοδοσίες, τις δράσεις υγείας, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα φιλανθρωπικά events όπως ο Αγώνας Δρόμου “Run Together” και το αυτοκινητιστικό event σε συνεργασία με Wheel of Hope, το Kings Avenue Mall αποδεικνύει ότι είναι σημαντικός πυλώνας κοινωνικής υπευθυνότητας και προσφοράς, όπου η αλληλεγγύη και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο γίνονται πράξη.

Κοιτάζοντας προς το 2026

Το 2026 αναμένεται ακόμα πιο δημιουργικό και γεμάτο πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το εμπορικό κέντρο συνεχίζει να ενώνει την κοινότητα, να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη και να προάγει την κοινωνική υπευθυνότητα, προσκαλώντας όλους τους επισκέπτες να γίνουν μέρος αυτής της θετικής αλλαγής.