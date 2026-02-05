40 Χρόνια Στρατηγικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης

Σε ατμόσφαιρα κομψότητας και εκλεπτυσμένης πολυτέλειας πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου το S. J. C. Special Celebration, στο εμβληματικό Four Seasons Hotel στη Λεμεσό. Την ξεχωριστή αυτή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους πολιτικοί ηγέτες, μέλη του διπλωματικού σώματος και κορυφαίοι εκπρόσωποι της τοπικής και διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Oι εορτασμοί αφορούσαν 4 σημαντικούς σταθμούς της εταιρείας:

1. Τέσσερις δεκαετίες δυναμικής παρουσίας της Xerox στην Κύπρο και τη συνεργασία με τον κ. Tony Burleigh, Regional Sales Manager Middle East, Turkey & Africa.

2. Τον εορτασμό των 70 χρόνων του προέδρου κ. Σ. Ι. Κωνσταντινίδη,

3. Τις πέντε δεκαετίες εξαιρετικής ηγεσίας και επιχειρηματικής αριστείας του στη νοτιοανατολική Ευρώπη,

4. Την ομαλή μεταβίβαση της ηγεσίας στην κα Ελένη Κωνσταντινίδη, που εξασφαλίζει τις διαχρονικές αξίες της οικογενειακής επιχειρηματικής κληρονομιάς.

Στη βραδιά αυτή τιμήθηκαν διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες, όπως:

– Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, για την ηγεσία και συμβολή του στην ανάπτυξη και διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου.

– Η οικογένεια του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, για τη διαχρονική προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό και τα 38 χρόνια αριστείας και διεθνούς αναγνώρισης του Παναθηναϊκός BC.

Η βραδιά σφράγισε την ιστορική πορεία της εταιρείας και του προέδρου κ. Σ. Ι. Κωνσταντινίδη, τιμώντας το παρελθόν με το βλέμμα στο μέλλον.