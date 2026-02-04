Τέσσερα ξενοδοχεία του Ομίλου ανάμεσα στα Top 100 Hotels Worldwide, των TUI Global Hotel Awards 2026

Η Louis Hotels με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει ότι τέσσερα από τα ξενοδοχεία του Ομίλου συγκαταλέγονται στα Top 100 Hotels Worldwide των TUI Global Hotel Awards 2026, κατατάσσοντας τα στο top 1% παγκοσμίως.

Τα ξενοδοχεία της Louis Hotels που διακρίθηκαν είναι:

1. Ivi Mare, Πάφος2. Kerkyra Blue Hotel N’Spa, Κέρκυρα3. The King Jason Protaras, Πρωταράς4. Infinity Blu, Πρωταράς

Η TUI Group, ο μεγαλύτερος τουριστικός όμιλος της Ευρώπης, ανακοίνωσε τα Top 100 Hotels Worldwide 2026, βασισμένα στις αξιολογήσεις εκατομμυρίων επισκεπτών σε πάνω από 14.000 ξενοδοχεία παγκοσμίως. Οι βαθμολογίες προέρχονται από ταξιδιώτες που επέλεξαν τις συγκεκριμένες μονάδες φιλοξενίας για τις διακοπές τους με την TUI το 2025. Τα TUI Global Hotel Awards αναδεικνύουν τα καταλύματα που προσφέρουν κορυφαία συνολική εμπειρία διαμονής, από την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τις εγκαταστάσεις έως το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 3 Μαρτίου 2026, όπου στελέχη της Louis Hotels θα παρευρεθούν για να παραλάβουν τα βραβεία.

Η διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τη Louis Hotels, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωση του Ομίλου στη αναβάθμιση υπηρεσιών και στην προσφορά αξέχαστων εμπειριών φιλοξενίας.

Η Louis Hotels συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, την καινοτομία και την αφοσίωση στην εμπειρία του φιλοξενούμενου, ενισχύοντας την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο και προβάλλοντας την εξαιρετική φιλοξενία της Κύπρου και της Ελλάδας στην παγκόσμια τουριστική αγορά.