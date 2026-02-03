Πλέον όμως υπάρχει καθοδήγηση για όλες τις πτυχές

Η αγορά κατοικίας παραμένει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά. Σε ένα περιβάλλον με διαφοροποιημένες τιμές ακινήτων, μεταβαλλόμενων επιτοκίων και αυξημένων απαιτήσεων χρηματοδότησης, η ανάγκη για σωστή ενημέρωση και υπεύθυνο σχεδιασμό γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές έχουν μάθει και δεν αναζητούν πλέον μόνο ένα δάνειο. Αναζητούν καθοδήγηση, διαφάνεια, σαφήνεια στους όρους, ταχύτητα στη διαδικασία και ψηφιακή ευκολία στην εξυπηρέτηση. Θέλουν να γνωρίζουν από νωρίς ποιο είναι το πραγματικό κόστος μιας αγοράς, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους σε βάθος χρόνου και ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ και τις δυνατότητές τους. Κι αυτό είναι καλό, γιατί αποδεικνύει πως ο Κύπριος καταναλωτής έχει πλέον ωριμάσει και σκέφτεται δύο και τρεις φορές προτού προχωρήσει σε μία τόσο σημαντική κίνηση που θα τον δεσμεύει για πολλά χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο αλλά και συμμετέχοντας στην ευρύτερη προσπάθεια για ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στη δημιουργία του Your Home Hub, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που συγκεντρώνει όλες τις βασικές πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεται ένας υποψήφιος αγοραστής κατοικίας. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όποιον θέλει να κατανοήσει τα βήματα της διαδικασίας, να υπολογίσει ενδεικτικά τη δόση του, να συγκρίνει επιλογές χρηματοδότησης και να λάβει εξειδικευμένη καθοδήγηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη νέα γενιά ψηφιακών εργαλείων, όπως το Ψηφιακό Στεγαστικό Δάνειο, που επιτρέπει την ταχύτερη αξιολόγηση αιτήσεων και την απάντηση εντός 24 ωρών , ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη σιγουριά του πελάτη.

Ταυτόχρονα, η ανθρώπινη διάσταση παραμένει κεντρική. Οι πελάτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να λαμβάνουν ειδική καθοδήγηση, ειδικά σε πιο σύνθετες περιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενδυνάμωσης των πολιτών, ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες, υπεύθυνες και βιώσιμες οικονομικές αποφάσεις. Η σωστή προετοιμασία πριν από τη λήψη ενός στεγαστικού δανείου δεν προστατεύει μόνο τον καταναλωτή — ενισχύει συνολικά τη σταθερότητα της αγοράς.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αναλυτικά για τα βήματα αγοράς κατοικίας και τις διαθέσιμες επιλογές στεγαστικής χρηματοδότησης μπορούν να επισκεφθούν το Your Home Hub εδώ.