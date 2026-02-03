Η εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον κυπριακό Τύπο, σηματοδοτώντας μισό αιώνα υπεύθυνης, τεκμηριωμένης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Από την ίδρυσή της στις 2 Φεβρουαρίου 1976, από τον Κώστα Χατζηκωστή, μέχρι σήμερα, η ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημιουργήθηκε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να υπάρξει μια εφημερίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη. Μια εφημερίδα που δεν θα φοβάται τη σύγκρουση, δεν θα υποκύπτει σε πιέσεις και δεν θα σιωπά όταν οφείλει να μιλήσει.

Για πέντε δεκαετίες, η «Σημερινή» δεν στάθηκε παρατηρητής. Κατέγραψε με συνέπεια τα σημαντικότερα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά γεγονότα της Κύπρου, λειτουργώντας ως σταθερός πυλώνας ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου. Με σεβασμό στην αλήθεια και προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ποιοτικό Τύπο.

Αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο του Ομίλου ΔΙΑΣ και άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της τηλεόρασης SIGMA, μεταφέροντας την ίδια φιλοσοφία τόλμης και ευθύνης σε ολόκληρο το μιντιακό οικοσύστημα.

Στη διάρκεια των πέντε αυτών δεκαετιών, η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ανέδειξε μεγάλες δημοσιογραφικές υπογραφές, φιλοξένησε πολυσέλιδες αναλύσεις και παρεμβάσεις, και προσαρμόστηκε δυναμικά στις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, επεκτείνοντας την παρουσία της και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η επέτειος των 50 χρόνων δεν αποτελεί μόνο αφορμή για αναδρομή, αλλά και δέσμευση για το μέλλον. Πενήντα χρόνια μετά, η αποστολή παραμένει αδιαπραγμάτευτη:

να επενδύει στη δημοσιογραφική ποιότητα, την πολυφωνία και την αξιόπιστη ενημέρωση, με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων αναγνωστών και της κυπριακής κοινωνίας. Τα 50 χρόνια της «Σημερινής» δεν είναι απολογισμός. Είναι δήλωση συνέχειας.

Η Διεύθυνση και η συντακτική ομάδα της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ευχαριστούν θερμά τους αναγνώστες, τους συνεργάτες και όλους όσοι στήριξαν την εφημερίδα σε αυτή τη διαδρομή των 50 χρόνων, επιβεβαιώνοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη τους.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ – 50 χρόνια ιστορίας. 50 χρόνια ευθύνης. Και συνεχίζουμε.