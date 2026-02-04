Υπερυπολογιστές στην πράξη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και οι επιστημονικές προσομοιώσεις ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη των υπολογιστικών απαιτήσεων. Σήμερα, η υπολογιστική ισχύς δεν είναι απλώς «επιδόσεις» – είναι ταχύτητα στην έρευνα, ακρίβεια στα μοντέλα και η δυνατότητα μετατροπής του όγκου δεδομένων σε αξιοποιήσιμη γνώση και καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπερυπολογιστικές υποδομές (High Performance Computing – HPC) αποτελούν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς που χρειάζονται αξιόπιστα και επεκτάσιμα συστήματα υψηλών επιδόσεων.

Ο Όμιλος Cosmos, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της NVIDIA σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την παράδοση προηγμένων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και HPC, έχοντας ολοκληρώσει 14 HPC έργα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα, αναλαμβάνει την ανάπτυξη AI workloads, data centers και σύγχρονων “AI factories” από τον αρχικό σχεδιασμό έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία, δημιουργώντας ολοκληρωμένα οικοσυστήματα με υπολογιστικούς κόμβους CPU/GPU, αποθηκευτικούς πόρους υψηλής απόδοσης, αξιόπιστη δικτύωση και ολοκληρωμένη παραμετροποίηση, προσφέροντας ταχύτητα στην εκτέλεση επιστημονικών προσομοιώσεων, προηγμένες εφαρμογές AI και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, ενισχύοντας ουσιαστικά την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην Κύπρο, η CBS IT Systems Cyprus, μέλος του ομίλου, έχει υλοποιήσει σημαντικά HPC έργα, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κεντρικής υποδομής του CaSToRC (Computation-based Science and Technology Research Center) και η εγκατάσταση high-performance AI servers στο Κέντρο Υπερυπολογιστικής Ισχύος (High Performance Computing – HPC) του Cyprus Institute. Τα έργα αξιοποιούν τεχνολογίες Lenovo και NVIDIA, προσφέροντας υψηλή υπολογιστική ισχύ, αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα, καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό στις εθνικές υπολογιστικές δυνατότητες και ενισχύοντας την έρευνα σε τομείς όπως η κλιματική επιστήμη, η ενέργεια, η βιοϊατρική και η περιβαλλοντική έρευνα.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Cosmos έχει υλοποιήσει εμβληματικά έργα, όπως το NOA-AEGIS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και HPC υποδομές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, παραδίδοντας ολοκληρωμένα συστήματα υπολογισμού και αποθήκευσης, έτοιμα για επιστημονικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα διαθέτει ιδιόκτητη υποδομή NVIDIA HPC & AI Data Center στις εγκαταστάσης του, στη Θεσσαλονίκη, σχεδιασμένη για ανάπτυξη, δοκιμές και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών AI και προηγμένης επεξεργασίας δεδομένων, επιτρέποντας ταχεία υλοποίηση Proof-of-Concept (PoC), ασφαλή περιβάλλοντα και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής απόδοσης, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετάβασης από την ιδέα στην παραγωγή.

Καθώς η Ευρώπη ενισχύει την επένδυση σε HPC και AI μέσω πρωτοβουλιών όπως το EUROHPC, η δημιουργία ισχυρών, αξιόπιστων υποδομών υψηλών επιδόσεων αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Ο όμιλος Cosmos συνεχίζει να επενδύει σε τεχνογνωσία και έργα που ενώνουν δεδομένα, υπολογιστική ισχύ και τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ερευνητικής και καινοτόμου κοινότητας σε Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

