5.000.000 Hyundai από τη γραμμή παραγωγής των εγκαταστάσεων της Τσεχίας!

Μεταξύ τους, 650.000 ηλεκτρικά μοντέλα από το 2020.

Ένα υβριδικό Tucson ήταν το μοντέλο που κύλησε περήφανα από τη γραμμή παραγωγής στο Νοσοβίτσε!

Η Hyundai συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση σε όλες

τις μονάδες παραγωγής.

Στις 29 Ιανουαρίου, η μονάδα παραγωγής της Hyundai στη Τσεχία, έφτασε στο ορόσημο

των 5.000.000 αυτοκινήτων από τη μέρα έναρξης λειτουργίας της, γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει τη μακροχρόνια σταθερότητα, την τεχνολογική ωρίμανση και τη σημαντικότητα της λειτουργίας της μονάδας στο Νοσοβίτσε. Το επετειακό υβριδικό Tucson παραλήφθηκε από τον πελάτη της Hyundai αμέσως μετά την έξοδο του από τη γραμμή παραγωγής και αφού ο ίδιος τοποθέτησε με περηφάνεια το σήμα της Hyundai στο καπό του αυτοκινήτου!

Από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, αυτοκίνητα της Hyundai ταξίδεψαν σε περισσότερες από 90 χώρες, με την πλειονότητα να καταλήγει στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική.

Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της μονάδας στη Τσεχία ήταν η έναρξη παραγωγής ηλεκτρικών μοντέλων το 2020, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις 650.000. Μέσα στο 2026, αναμένεται να αρχίσει η παραγωγή ενός νέου μοντέλου, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη ανανέωσης του στόλου της Hyundai. H Hyundai συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και τις διαδικασίες παραγωγής και το 2026 αναμένεται η μονάδα να δώσει στην αγορά γύρω στις 265.000 αυτοκίνητα, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αποτελούν το 50% της παραγωγής.