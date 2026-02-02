Δημιουργικότητα, φαντασία και αισιοδοξία πλημμύρισαν το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, όπου η Frou Frou διοργάνωσε με περηφάνια την τελετή βράβευσης του παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα παιδιά των οποίων τα έργα διακρίθηκαν, μαζί με τις οικογένειές τους, σε μια γιορτή αφιερωμένη στην καλλιτεχνική έκφραση και τη δύναμη της παιδικής δημιουργίας.

Ο διαγωνισμός ζωγραφικής διοργανώθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Frou Frou για τη στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs), δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν τις αξίες και τα οράματά τους μέσα από τη δημιουργικότητα, με στόχο έναν πιο βιώσιμο και αισιόδοξο κόσμο.

Ο διαγωνισμός προσκάλεσε παιδιά από διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες να αποτυπώσουν μέσα από την τέχνη τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες τους. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος έργων γεμάτων έμπνευση, φαντασία και ουσιαστικά μηνύματα, που ανέδειξαν όχι μόνο το ταλέντο των παιδιών, αλλά και την ευαισθησία και την ελπίδα τους για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα παιδιά που διακρίθηκαν βραβεύτηκαν και τα έργα τους παρουσιάστηκαν στο κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση όλων των παιδιών που συμμετείχαν, τιμώντας την προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και το θάρρος της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης.

«Οι αυθεντικές εκφράσεις και οι ιδέες των παιδιών μάς ενέπνευσαν βαθιά», ανέφερε η ομάδα της Frou Frou. «Μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση, με στόχο να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου».

Η Frou Frou ανακοίνωσε επίσης ότι το έργο που κατέκτησε την 1η θέση σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα φιλοξενηθεί σε συσκευασία προϊόντος της εταιρείας μέσα στη χρονιά, προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία να δουν τη δημιουργία τους να ζωντανεύει. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η Frou Frou εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, τις οικογένειές τους, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν και ενθάρρυναν τους μαθητές, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του διαγωνισμού. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη στήριξη της επόμενης γενιάς.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, φωτογραφίες και αισθήματα περηφάνιας, επιβεβαιώνοντας ότι όταν τα παιδιά έχουν φωνή, και μπορούν να εμπνεύσουν ολόκληρη την κοινωνία.

