Η Wizz Air πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη Ημέρα Γνωριμίας (Open Day) του Wizz Air Pilot Academy στην Κύπρο, υποδεχόμενη πλήθος επίδοξων πιλότων, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα για να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να μετατρέψουν το όνειρο της πτήσης σε επαγγελματική σταδιοδρομία. Για όσους έχασαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, η Wizz Air θα διοργανώσει ένα επιπλέον Open Day για υποψήφιους στις 18 Φεβρουαρίου.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στη Λάρνακα, διοργανώθηκε με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών της Wizz Air, μεταξύ των οποίων ο Country Manager στην Κύπρο, καθώς και μέλη της ομάδας προσλήψεων του Pilot Academy. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για την εκπαίδευση και τη διαδικασία επιλογής, ενώ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με τους ειδικούς του προγράμματος και να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι απαιτείται για να γίνει κάποιος επαγγελματίας πιλότος, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία πτήσεων.

Το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της αεροπορίας και αναδεικνύει τη φιλοδοξία των νέων Κυπρίων για σταδιοδρομία σε κλάδους που διαμορφώνουν το μέλλον.

«Η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και φιλόδοξο ταλέντο και, με την έναρξη του Wizz Air Pilot Academy στη χώρα, φέρνουμε πλέον αυτή την ευκαιρία πιο κοντά στους νέους μας. Προσφέρουμε μια ξεκάθαρη και καθοδηγούμενη πορεία προς μια καριέρα στην αεροπορία – από την πρώτη αίτηση μέχρι το πιλοτήριο – μέσα από υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και μια σαφώς καθορισμένη προοπτική απασχόλησης στη Wizz Air. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να αναπτύξουμε το τοπικό ταλέντο και να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη δεξαμενή μελλοντικών πιλότων στην περιοχή», δήλωσε ο Στέλιος Ιακώβου, Country Manager Πτητικών Επιχειρήσεων Κύπρου της Wizz Air.

Μέσω του Wizz Air Pilot Academy, οι υποψήφιοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σε περίπου δύο χρόνια, αποκτώντας Άδεια Εμπορικού Χειριστή (Commercial Pilot Licence) και εξελισσόμενοι σε Συγκυβερνήτες (First Officers) σε αεροσκάφη της Wizz Air. Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου με ένα υποστηρικτικό χρηματοδοτικό μοντέλο, επιτρέποντας στους σπουδαστές να ξεκινήσουν με χαμηλή αρχική καταβολή και να αποπληρώσουν το υπόλοιπο κόστος μέσω κρατήσεων από τον μισθό τους, αφού αρχίσουν να πετούν για τη Wizz Air.

Με το άνοιγμα της Ακαδημίας Πιλότων στους Κύπριους, η Wizz Air επενδύει στη νέα γενιά επαγγελματιών της αεροπορίας της χώρας και ανοίγει τον δρόμο για μια διεθνή καριέρα για το τοπικό ταλέντο.

Για το επόμενο Open Day, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2026 στις 17:00, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: REGISTRATION for the Larnaca WAPA Online Open Day

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Wizz Air Pilot Academy και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στο wizzair.com.