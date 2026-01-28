Τελετή Λήξης της Έκθεσης FROM NATURE TO STRUCTURE: THREADS OF DIALOGUE

O Δήμος Λεμεσού, το Ίδρυμα PSI και ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Cathrine σας προσκαλούν στην τελετή λήξης της έκθεσης FROM NATURE TO STRUCTURE: THREADS OF DIALOGUE, η οποία θα πλαισιωθεί από ειδική διάλεξη του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη, με τίτλο:

«Modernism as the New Heritage»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο PSI Foundation, στις 31 Ιανουαρίου στις 18:00. Με αφετηρία την εμβληματική πορεία του κυπριακού μοντερνισμού, η διάλεξη του δημάρχου, θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα, τι είναι ο μοντερνισμός και γιατί αφορά την πόλη της Λεμεσού, καθώς επίσης και πώς η αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα μετασχηματίζεται σήμερα σε πολύτιμο στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και εργαλείο σχεδιασμού για τις πόλεις του αύριο.

Ο κ. Αρμεύτης, με την ιδιότητα, τόσο του αρχιτέκτονα όσο και του Δημάρχου της πόλης, θα παρουσιάσει τη Λεμεσό ως ζωντανό παράδειγμα εφαρμογής του μοντερνισμού, εξετάζοντας όχι μόνο τα αρχιτεκτονικά της κατάλοιπα του προηγούμενου αιώνα, όταν η κοινωνική σύνθεση της πόλης, οι άνθρωποι με όραμα, αλλά και με αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την υποδοχή και εφαρμογή των αρχών του μοντερνισμού.

Στην ομιλία θα αναλυθούν τρεις στρατηγικές παρεμβάσεις που προωθεί ο Δήμος για την ανάδειξη και επαναξιοποίηση της μοντέρνας κληρονομιάς, μέσα από σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής επένδυσης και κοινωνικής συνοχής.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση, προσφέροντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και γνωριμία με την κοινότητα που συνδιαμορφώνει το πολιτιστικό τοπίο της πόλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ κρατήσεις μπορούν να γίνουν στο info@psi.art. To PSI Foundation στεγάζεται στην ιστορική Αποθήκη Χαρουπιών, Συνεργατισμού 27, Τσιφλικούδια.

H έκθεση From Nature to Structure: Threads of Dialogue πραγματοποιείται υπό την διοργάνωση του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Cathrine και την επιμέλεια του Eudes Ajot, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Μασσαλίας και της Alliance Française Λεμεσού.