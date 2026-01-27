Το πρόγραμμα Wolt+ προσφέρει λύσεις και σημαντικά οφέλη σε καταναλωτές και επιχειρήσεις

Η καθημερινότητα για τους περισσότερους από εμάς έχει απαιτητικούς και συχνά εξαντλητικούς ρυθμούς. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε πολλές και διαφορετικές υποχρεώσεις με ταχύτητα, ενώ ο ελεύθερος χρόνος έχει μετατραπεί πλέον σε πολυτέλεια. Η ευελιξία και η ευκολία στα μικρά και καθημερινά πράγματα, όπως η εξεύρεση οικονομικών, προσιτών και πρακτικών λύσεων δεν μπορεί παρά να είναι προτεραιότητα σε μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να ανταποκριθεί η Wolt, με ένα σύγχρονο app που έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα ψηφιακό «shopping mall». Ένα οικοσύστημα αγορών που απογειώνεται μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Wolt+.

Περισσότερα οφέλη, λιγότερο κόστος

Το Wolt+ προσφέρει λύσεις και σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, αλλά και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Για τους συνδρομητές, διασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Με μια προσιτή μηνιαία ή ετήσια συνδρομή, τα μέλη απολαμβάνουν δωρεάν delivery, αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50%, τόσο σε εστιατόρια όσο και σε παντοπωλεία και καταστήματα λιανικής.

Μέσα από την καμπάνια Wolt+ Weeks, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικές προσφορές που ανανεώνονται εβδομαδιαία, καθώς και σε ένα ειδικό ημερολόγιο προσφορών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις επερχόμενες εκπτώσεις, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν τις αγορές τους πιο έξυπνα. Μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, η Wolt προσκαλεί τους χρήστες της πλατφόρμας να επωφεληθούν από τις μοναδικές προσφορές και τα προνόμια, προσφέροντας το Wolt+ σε προνομιακή τιμή συνδρομής.

Μοχλός ανάπτυξης για επιχειρήσεις

Το οφέλη του Wolt+ δεν περιορίζονται μόνο στην εμπειρία του χρήστη. Λειτουργεί ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για τους συνεργάτες της, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα καταστήματα αποκτούν αυξημένη ορατότητα, πρόσβαση σε μια μεγάλη και ενεργή βάση συνδρομητών, ένα αποφασιστικό βήμα για την ψηφιοποίησή τους και τη δυνατότητα να αυξήσουν τις παραγγελίες τους σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Οι στοχευμένες καμπάνιες, όπως το Wolt+ Weeks, διευρύνουν τη βάση των πελατών και ενισχύουν την κατανάλωση, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την έρευνα Local Commerce Survey που διενήργησε πρόσφατα η Copenhagen, 8 στις 10 επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η συνεργασία με τη Wolt έφερε διεύρυνση πελατολογίου, ποσοστό 88% αύξηση συνολικών πωλήσεων, 53% αύξηση συνολικών πωλήσεων στα φυσικά τους καταστήματα, 49% βελτιστοποίηση χρόνου παράδοσης, ενώ για το 47% οδήγησε σε ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας. Μάλιστα, το 30% δήλωσε ότι χάρη στην εφαρμογή μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες delivery που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Σε δήλωσή της, η Βασιλεία Καραντζά, Regional Head of Strategy & Planning της Wolt, ανέδειξε: «Το Wolt+ αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που πλέον μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στην ίδια την κοινωνία. Από τη μία, διασφαλίζει στους συνδρομητές ουσιαστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και προσιτή και από την άλλη, στηρίζει εμπράκτως την ανάπτυξη των συνεργατών μας σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και διαρκών προκλήσεων».

Σε μία εποχή όπου η ευκολία και η εξοικονόμηση αποτελούν ζητούμενο για όλους, η Wolt αναδεικνύεται ως πολύτιμος σύμμαχος και στρατηγικός συνεργάτης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών, δημιουργώντας ένα μοντέλο που ωφελεί όλους.