Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός, με μια πορεία και μεγάλη εμπειρία 45 χρόνιων προσπαθεί και εξακολουθεί να προσφέρει το κάτι διαφορετικό στην κυπριακή κτηματαγορά. Προσφέρει σίγουρες και ασφαλείς προτάσεις με πολύ ψηλές αποδόσεις.

Η εμπειρία του Ομίλου Δ. Ζαβός στην επιλογή των τοποθεσιών του σχεδιασμού των έργων μαζί με την προσιτή τιμή και την ψηλή απόδοση κάνουν τον Όμιλο Εταιρειών Δ. Ζαβός να ανταγωνίζεται και να προσφέρει αυτό που ζητά ο πελάτης.

Η δημιουργία της σειράς έργων με την ονομασία Oasis προσφέρει αυτό το διαφορετικό και το ξεχωριστό. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει τέσσερα έργα, τρία στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα προσφέροντας αυτό που ζητά σήμερα η αγορά, μια προσιτή κατοικία σε μια προσιτή τιμή με υψηλές αποδόσεις και σιγουριά.

Oasis Athens

Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός, προγραμματίζει για το 2026 την έναρξη πωλήσεων διάφορων οικιστικών έργων με κύριο άξονα την προσιτή κατοικία. Προσιτή κατοικία μπορεί να είναι για ιδιοκατοίκηση μπορεί και για επένδυση.

Η δημιουργία του Oasis Concept μιας σειράς έργων προσφέρει αυτό ακριβώς που προανέφερα την προσιτή στέγη.

Τα τρία έργα στη Λεμεσό, Oasis Park και Oasis Sun, αλλά και το Oasis Larnaca στην Ορόκλινη Λάρνακας και το Oasis Athens στην Αθήνα με τιμές από μόνο €99,000 προσφέρουν την δυνατότητα σε ξένους και ντόπιους αγοραστές να αγοράσουν μια στέγη με πολλές υπηρεσίες και πλεονεκτήματα σε μια προσιτή τιμή με αποδόσεις μέχρι και 8%.

Oasis Park Limassol

Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός, προγραμματίζει επίσης διάφορα άλλα έργα τόσο στην Κύπρο όσον στην Ελλάδα. Περιοχές που αναπτύσσουμε στην Ελλάδα είναι στο Ελληνικό, Κεραμικό, Κουκάκι και Κολωνάκι.

Oasis Resort Oroklini Larnaca