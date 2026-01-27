Το Imperio Portside δίνει έμφαση στην άνεση, τη συνδεσιμότητα και τα πράσινα χαρακτηριστικά, με την τοποθεσία του να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερά του πλεονεκτήματα

Ένα πρωτοποριακό έργο, υπόδειγμα βιωσιμότητας και αρμονικής αστικής ζωής, έρχεται στη Λεμεσό με την υπογραφή της Imperio. Πρόκειται για το Imperio Portside, ένα συγκρότημα μικτής χρήσης που συγκεντρώνει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το έργο, που περιλαμβάνει μοντέρνα και υψηλής ποιότητας διαμερίσματα, σύγχρονους εμπορικούς χώρους και πολυάριθμες ανέσεις, ξεχωρίζει για τη πολυχρηστικότητά και την αισθητική του.

Οι εγκαταστάσεις του Imperio Portside έχουν σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις προδιαγραφές Net Zero Energy Building, τους κανόνες βιωσιμότητας και τις έξυπνες πράσινες πρακτικές, αφού αξιοποιεί ηλιακά πάνελ και οικολογικά υλικά, ενώ φέρει την πιστοποίηση BREEAM, αντανακλώντας το κορυφαίο παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής απόδοσης και τη μακροπρόθεσμη ευθύνη για άνεση, αντοχή και καθημερινή ευεξία.

Άνεση και συνδεσιμότητα

Το έργο περιλαμβάνει διαμερίσματα 1 και 2 υπνοδωματίων, ιδανικά για επαγγελματίες, επενδυτές αλλά και για οικογένειες που αναζητούν ποιότητα, ενώ διαθέτει πράσινες ζώνες, δημόσιους πράσινους χώρους με διαδρομές περιπάτου, διαμορφώνοντας νέα πρότυπα αστικής διαβίωσης. Το Imperio Portside δίνει έμφαση στην άνεση και τη συνδεσιμότητα, με την τοποθεσία του έργου να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα του πλεονεκτήματα, καθώς βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, επί της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, και μόλις 3 λεπτά από τη θάλασσα, 5 λεπτά από το MyMall και 8 λεπτά από τη Μαρίνα Λεμεσού.

Στο σχεδιασμό του Imperio Portside περιλαμβάνονται επίσης co-working χώρος και καφετέρια, γυμναστήριο με σάουνα και άλλες ανέσεις, daycare centre προς εξυπηρέτηση των κατοίκων και των εργαζομένων, reception, πισίνα, παιδική χαρά και χώρους ευεξίας.

Προσηλωμένη στην βιωσιμότητα και την εφαρμογή υπεύθυνων και πράσινων πρακτικών στα έργα της, η Imperio έχει εντάξει στον σχεδιασμό του Imperio Portside και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και σύστημα ανακύκλωσης.

Σε δήλωσή του ο CEO της εταιρείας, Νικόλας Αγιομαμίτης, ανέφερε:

«Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρουσιάζουμε το νέο μας έργο, Imperio Portside. Πρόκειται για ένα έργο που ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα της ασφαλούς κοινότητας, και ενσωματώνει τον στρατηγικό μας προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και τα πράσινα χαρακτηριστικά, προσφέροντας υψηλού επιπέδου παροχές και μια αρμονική σύνθεση σύγχρονης λειτουργικότητας κι αισθητικής».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Imperio Portside επισκεφθείτε το imperioproperties.com/portside/ ή επικοινωνείστε με την ομάδα της Imperio στο 25 257090.