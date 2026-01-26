Κατά τη διάρκεια του 2025, το πολυθεματικό θέρετρο διακρίθηκε με σειρά τοπικών και διεθνών βραβείων

Το City of Dreams Mediterranean, από την 1η μέρα λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2023, κατάφερε να καταστεί ως ένας προορισμός - ορόσημο στην περιοχή, και όχι μόνο, αλλάζοντας το τοπίο του τουρισμού στην Κύπρο.

Όντας το πρώτο ολοκληρωμένο πολυθεματικό θέρετρο στην Ευρώπη συνδυάζει την πολυτελή διαμονή, τη ψυχαγωγία, το φαγητό, την ευεξία, καθώς και ένα μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις, προσελκύοντας τόσο ταξιδιώτες αναψυχής, όσο και διεθνείς επισκέπτες που φτάνουν στο νησί για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μέχρι σήμερα, το City of Dreams Mediterranean έχει υποδεχτεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι πολυχρηστικές εγκαταστάσεις MICE που διαθέτει, φιλοξένησαν περισσότερες από 300 διασκέψεις, επαγγελματικές συναντήσεις, εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι επιλογές για διασκέδαση που προσφέρει το θέρετρο διευρύνονται από παγκόσμιας κλάσης καζίνο, σε ζωντανές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και ερμηνευτών, τοποθετώντας το ως κορυφαίο κέντρο ψυχαγωγίας.

«Ο στόχος μας ανέκαθεν ήταν η δημιουργία ενός προορισμού όπου ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να βρει κάτι ξεχωριστό, είτε βρίσκονται εδώ για χαλάρωση και φαγητό, είτε για να διασκεδάσουν», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του City of Dreams Mediterranean, κ. Grant Johnson. Πρόσθεσε πως, «το City of Dreams Mediterranean αντιπροσωπεύει την πολυθεματική εμπειρία που ανεβάζει τα πρότυπα φιλοξενίας και διασκέδασης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή».

Η επιτυχία του θέρετρου αποτυπώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, καθώς κέρδισε μια σειρά σημαντικών διεθνών και τοπικών βραβείων, που αναγνώρισαν την αριστεία του σε πολλούς τομείς της ενασχόλησής του.

Στα World Travel Awards 2025, το θέρετρο ανακηρύχθηκε Κορυφαίο Καζίνο Θέρετρο της Ευρώπης, Κορυφαίο Πλήρως Ολοκληρωμένο Θέρετρο της Ευρώπης και Κορυφαίο Συνεδριακό Ξενοδοχείο της Κύπρου, διακρίσεις που ανέδειξαν την ικανότητά του να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία, φιλοξενία και γαστρονομία, κάτω από την ίδια στέγη.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο το θέρετρο έλαβε σημαντική αναγνώριση ήταν αυτός της ευεξίας. Το Renu Spa ανακηρύχθηκε το «Καλύτερο Ξενοδοχειακό Σπα» (σε εθνικό επίπεδο), στα International Spa & Beauty Awards 2025, ενώ τα World Spa Awards τίμησαν το ξενοδοχείο ως το Καλύτερο Resort Spa της Κύπρου. Αυτές οι διακρίσεις αντικατοπτρίζουν την έμφαση την οποία δίνει το θέρετρο στην ολιστική ευεξία των επισκεπτών του, μέσα από υψηλού επιπέδου θεραπείες, προϊόντα και εξατομικευμένα προγράμματα, σχεδιασμένα τόσο για σύντομες αποδράσεις, όσο και για μακροχρόνιες διαμονές. Το θέρετρο προσφέρει επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τένις και padel, στην Ακαδημία Τένις του Μάρκου Παγδατή, ενώ προσφέρει επίσης πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου γήπεδο γκολφ, μέσω της συνεργασίας του με το Limassol Greens.

Η γαστρονομική εμπειρία που παρέχει το θέρετρο είναι επίσης κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί το 2025. Στα βραβεία Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου, το City of Dreams Mediterranean πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μεταξύ όλων των ξενοδοχείων και εστιατορίων της χώρας. Το Amber Dragon, το ασιατικό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας του θέρετρου, έλαβε το Golden Chef's Hat, ενώ το Prime Steakhouse και το Anaïs αναγνωρίστηκαν ως χώροι κορυφαίας ποιότητας, παίρνοντας επαίνους για την ποιότητα του μενού τους, την επίδοση και τα πρότυπα εξυπηρέτησης. Το Prime Steakhouse εξασφάλισε επιπλέον το βραβείο Best Concept Award στα Cyprus Check In Awards, υπογραμμίζοντας τη διακριτή του ταυτότητα στον τομέα της πολυτελούς εστίασης.

Η αναγνώριση του θέρετρου επεκτάθηκε και πέρα από την εστίαση και την ευεξία, στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών του. Το City of Dreams Mediterranean ανακηρύχθηκε Platinum Winner στην κατηγορία Casino Hotel και Gold Winner, στην κατηγορία Hotel & Conference Center στα Muse Hotel Awards 2025, ενώ τα Tripadvisor Traveller’s Choice Awards το κατέταξαν ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία στην Κύπρο με βάση τις κριτικές των επισκεπτών.

«Οι παραπάνω διακρίσεις υπογραμμίζουν το θετικό πρόσημο και την ανοδική παρουσία του θέρετρου στον τομέα της φιλοξενίας στην περιοχή. Το City of Dreams Mediterranean δημιουργήθηκε για να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα θέρετρο και να εδραιωθεί ως ένας προορισμός που φέρνει μαζί τη διασκέδαση, την πολυτέλεια, τη γαστρονομία και τα αθλήματα με ένα ξεχωριστό, πολυθεματικό τρόπο», τόνισε ο κ. Johnson.