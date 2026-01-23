Διαθέσιμες προς πώληση οι τελευταίες κατοικίες

Το Londa Residences, το παραθαλάσσιο έργο που αναβιώνει το εμβληματικό ξενοδοχείο Londa, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο αυτό παραμένει το μοναδικό οικιστικό έργο που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο πάνω στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Με προγραμματισμένη ολοκλήρωση την άνοιξη του 2026, αυτό το σύγχρονο οικιστικό έργο υψηλών προδιαγραφών θέτει νέα πρότυπα για τον πολυτελή παραθαλάσσιο τρόπο ζωής στην Κύπρο.

Τοποθετημένο σε μια από τις πιο περιζήτητες παραλιακές περιοχές της Λεμεσού, τη Γερμασόγεια, το Londa Residences βρίσκεται σε μια κεντρική τοποθεσία με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην παραλία. Το έργο προσφέρει μια ευρεία ποικιλία επιλογών που περιλαμβάνει ευρύχωρα διαμερίσματα ενός, δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, τα οποία χωρίζονται σε τρεις ξεχωριστές συλλογές: The Residences Collection, The Garden Collection και The Penthouse Collection.

Κάθε ένα από αυτά συνδυάζει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κορυφαίου επιπέδου με πανοραμική θέα στη θάλασσα και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών διαχείρισης και εξυπηρέτησης, αντίστοιχων 5-άστερου ξενοδοχείου. Παράλληλα, οι ένοικοι θα απολαμβάνουν αποκλειστική πρόσβαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως εντυπωσιακό λόμπι, γυμναστήριο, σπα, πισίνα και στην παραλία, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης (concierge) και reception.

Η μεταμόρφωση του ξενοδοχείου σε Londa Residences αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία αυτού του σημείου αναφοράς για τη φιλοξενία στη Λεμεσό. Το έργο διατηρεί την ιδιαίτερη ταυτότητα και το διαχρονικό στυλ του ξενοδοχείου, αναβαθμίζοντάς το σε μια οικιστική εμπειρία που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις βασικές υποδομές του κτιρίου να έχουν ολοκληρωθεί. Το ενδιαφέρον των αγοραστών παραμένει εξαιρετικά ισχυρό από την αρχή του σχεδιασμού, με τις περισσότερες κατοικίες να έχουν ήδη πωληθεί, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στο έργο.

Ο Μάριος Χαννίδης, Διευθυντής Πωλήσεων του Londa Residences, δήλωσε: «Οι αγοραστές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα προφίλ, κυρίως υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τόσο Κύπριους όσο και ξένους επενδυτές, επαγγελματίες που επιθυμούν μόνιμη εγκατάσταση στη Λεμεσό, αλλά και αγοραστές που αναζητούν μια πολυτελή εξοχική κατοικία με υψηλή αξία μεταπώλησης και σταθερή προοπτική απόδοσης. Η αναγνωρισιμότητα του brand Londa και η τοποθεσία στο παραλιακό μέτωπο ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του έργου».

Οι τιμές για το έργο ξεκινούν επί του παρόντος από τις €860.000 για τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου με πλάγια θέα στη θάλασσα. Παράλληλα, τα τελευταία διαθέσιμα παραθαλάσσια διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων συγκαταλέγονται στις πιο περιζήτητες επιλογές της αγοράς. Στην κορυφή της γκάμας του Londa Residences βρίσκονται τα εντυπωσιακά penthouses και τα duplex residences, προσφέροντας το μέγιστο επίπεδο πολυτέλειας.

Το Londa Residences προσφέρει έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την απόλυτη ιδιωτικότητα, την εξαιρετική τοποθεσία και τις κορυφαίες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση συνάντησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα londa-residences.com.